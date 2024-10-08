'Є результати': в 3 ОШБр розповіли нові деталі успішного контрнаступу

Українські військові змогли просунутись вперед поблизу населеного пункту Невське, зазначили в 3 ОШБр.

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В 3 ОШБр розповіли нові деталі успішного контрнаступу на фронті / Колаж Главрел, фото: скріншот із відео

Бійці Третьої штурмової бригади змогли звільнити полонених українських військових під контрнаступальних дій на Харківському напрямку та відновити раніше втрачені позиції. Нові подробиці операції розкрив майор ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов в ефірі 24 каналу.

Третя штурмова бригада нещодавно провела успішну операцію на Харківському напрямку, знищивши російські диверсійно-розвідувальні групи та звільнивши захоплених українців.

"Смуга відповідальності нашої бригади на Харківщині є дуже великою. Але наш старший начальник звернувся до нас з наказом відбити проблемну ділянку біля населеного пункту Невське і як покращити власне становище, так і стабілізувати ситуацію на іншій ділянці фронту, – розповів Родіон Кудряшов. відео дня

За словами Кудряшова, українська батальйонно-тактична група успішно виконала поставлене завдання, і хоча є результати й досягнення, попереду ще багато роботи.

Він також підкреслив, що бригада перебуває на своїй смузі відповідальності, яка тепер розширилася.

Хто такий Родіон Кудряшов? Кудряшов Родіон - український доброволець, військовослужбовець, майор, заступник командира 3 ОШБР та командир батальйону "Азов - Дніпро" в складі Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Керівник Центрального Штабу партії "Національний Корпус", член Вищої ради партії. Ветеран АТО/ООС, пише Вікіпедія.

Бої на Харківському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові провели контрнаступ на Харківщині, в ході якого вдалося відбити втрачені раніше позиції та звільнити українських полонених. Про це повідомила 3-тя окрема штурмова бригада.

Згідно з новим звітом американського Інституту вивчення війни (ISW), українські військові також захопили сім російських позицій на північ від Липців. Полковник Віталій Саранцев, речник Харківського угруповання ЗСУ, зазначив, що російські сили уповільнили темпи наступу в районі Вовчанська, але продовжують зміцнювати свої штурмові групи через внутрішню ротацію.

Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко додав, що на Куп'янському напрямку росіяни активно використовують значні сили для штурмів, проте їхній наступ було зупинено Силами оборони України.

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