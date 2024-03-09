Посилили атаки і пішли в наступ: окупанти хочуть прорватися на Донеччині

У Збройних силах України розповіли про ситуацію на фронті та дії окупаційної армії.

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Окупанти хочуть прорватися на Донеччині / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот

Російські загарбники посилюють активність дій на Новопавлівському напрямку і хочуть захопити інші ключові населені пункти Донеччини після Авдіївки. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховий, пише ТСН.

За словами спікера, після виходу українських сил з Авдіївки, росіяни зосередили головну увагу на захопленні Новомихайлівки, Георгіївки, Перемоги та Красногорівки.

Він також додав, що наразі найгарячіша точка - це Новопавлівка (захід від міста Мар'їнка). Там противник зосереджує основні зусилля.

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"Зокрема, він кидає величезні сили на захоплення села Новомихайлівка на Донеччині, а також сіл Георгіївки і Перемоги, і Красногорівки", - розповів він.

До того ж, Лиховій повідомив, що принциповою російською метою стало і Роботине на Запоріжжі. Росіяни переходять до тактики малих штурмів, але попри це, Роботине контролюють українські війська.

"Ворог кидає значні ресурси і б'ється об Роботине, як лобом об стіну, але успіху не має. Несуть там дуже великі втрати, але не полишають цих спроб", - резюмував Лиховий.

Хто такий Дмитро Лиховій Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996-2015). З грудня 2023 року - капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, окупанти скористалися ефектом несподіванки і застосували незвичні дії під Авдіївкою. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Також, захоплення Авдіївки Донецької області стало для РФ пірровою перемогою, в результаті якої вона втратила тисячі бійців і сотні бронемашин. Про це пише Forbes із посиланням на дані OSINT-аналітиків, які від початку війни підраховують пошкоджену, знищену та покинуту техніку ЗСУ та окупантів.

До того ж, на Таврійському напрямку минулої доби втрати ворога в живій силі становили 360 осіб, повідомили в Об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Як ідеться в повідомленні у Facebook, за добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

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