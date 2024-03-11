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Потужний удар десантників ЗСУ: колону РФ спалили й добили дронами з артилерією

Олексій Тесля
11 березня 2024, 12:36
Окупанти вкотре кинули на штурм піхоту за підтримки бронетехніки.
Новомихайловка
Розгром колони РФ біля Новомихайлівки / Колаж: Главред, Фото: скріншот

На Донеччині українські захисники відбили штурм російських окупантів із бронетехнікою.

Вдалими діями відзначилися бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Про це йдеться в повідомленні бригади у Facebook.

Уточнюється, що в районі населеного пункту Новомихайлівка ворог продовжує безперервні атаки позицій 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

відео дня

"Противник кидає на штурми позицій 79 ОДШБр бронетехніку, яку десантники успішно утилізують", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що напередодні російські окупанти вкотре кинули на штурм піхоту за підтримки бронетехніки.

"Утім, і ця спроба закінчилася для них повним фіаско - бронетехніка залишилася горіти в полі, піхота була знищена. На відео видно результати роботи Таврійських десантників", - додали в 79-й ОДШБр.

Дивіться відео - відбиття ворожого штурму на сході:

Скріншот
/ Скріншот

Що відомо про 79-ту бригаду

Тактичне з'єднання Десантно-штурмових військ України з пунктом постійної дислокації в Миколаєві. У 2014 році, після захоплення РФ Криму, військовослужбовці бригади з бронетехнікою і зенітними установками були перекинуті до Перекопського перешийка і несли службу на блокпосту. З 2014 року підрозділи 79-ї бригади на сході України брали участь у бойових діях проти російських окупантів. З початком вторгнення РФ 2022 року бригада брала участь у битві за Донбас, а також зупинила наступ російських військ на Донецьку область, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що потужний удар десантників ЗСУ потрапив на відео. У результаті успішних дій ЗСУ було знищено не менше п'яти бронемашин ворога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що штурмовиків РФ під Бахмутом добили артилерією і дронами. Українським військовим вдалося вчасно виявити переміщення техніки та знищити колону РФ.

Як повідомлялося раніше, на півдні розгромили штурмовиків РФ. Ворожу техніку було знищено ударними дронами та артилерією Нацгвардії.

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ЗСУ війна на Донбасі війна Росії та України
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