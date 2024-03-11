Потужний удар десантників ЗСУ: колону РФ спалили й добили дронами з артилерією

На Донеччині українські захисники відбили штурм російських окупантів із бронетехнікою.
Вдалими діями відзначилися бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Про це йдеться в повідомленні бригади у Facebook.
Уточнюється, що в районі населеного пункту Новомихайлівка ворог продовжує безперервні атаки позицій 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
"Противник кидає на штурми позицій 79 ОДШБр бронетехніку, яку десантники успішно утилізують", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що напередодні російські окупанти вкотре кинули на штурм піхоту за підтримки бронетехніки.
"Утім, і ця спроба закінчилася для них повним фіаско - бронетехніка залишилася горіти в полі, піхота була знищена. На відео видно результати роботи Таврійських десантників", - додали в 79-й ОДШБр.
Дивіться відео - відбиття ворожого штурму на сході:
Що відомо про 79-ту бригаду
Тактичне з'єднання Десантно-штурмових військ України з пунктом постійної дислокації в Миколаєві. У 2014 році, після захоплення РФ Криму, військовослужбовці бригади з бронетехнікою і зенітними установками були перекинуті до Перекопського перешийка і несли службу на блокпосту. З 2014 року підрозділи 79-ї бригади на сході України брали участь у бойових діях проти російських окупантів. З початком вторгнення РФ 2022 року бригада брала участь у битві за Донбас, а також зупинила наступ російських військ на Донецьку область, повідомляє Вікіпедія.
Ситуація на фронті
Раніше повідомлялося про те, що потужний удар десантників ЗСУ потрапив на відео. У результаті успішних дій ЗСУ було знищено не менше п'яти бронемашин ворога.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що штурмовиків РФ під Бахмутом добили артилерією і дронами. Українським військовим вдалося вчасно виявити переміщення техніки та знищити колону РФ.
Як повідомлялося раніше, на півдні розгромили штурмовиків РФ. Ворожу техніку було знищено ударними дронами та артилерією Нацгвардії.
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