Північна Корея передала РФ мільйон снарядів, їх вистачить на 2 місяці – Bloomberg

Починаючи з серпня цього року було здійснено близько 10 постачань зброї з КНДР до країни-агресорки Росії.

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Північна Корея передала РФ мільйон снарядів/ колаж: Главред, фото: скрін

Північна Корея передала країні-агресорці Росії понад мільйон артилерійських снарядів.

Такої кількості боєприпасів російським окупантам вистачить приблизно на два місяці обстрілів. Про це повідомили під час закритого брифінгу для парламентаріїв розвідслужби Південної Кореї, повідомляє Bloomberg.

Після брифінгу член південнокорейського парламентського комітету з розвідки Ю Сан Бом розповів журналістам, що Національна розвідувальна служба вважає, що Північна Корея вже передала РФ понад 1 млн артилерійських снарядів. Зазначається, що ці боєприпаси РФ збирається використати для ударів по Україні.

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Із серпня було здійснено близько 10 постачань зброї з КНДР до Росії.

Також, за даними розвідки Південної Кореї, Північна Корея відправила до РФ радників з використання боєприпасів.

КНДР передає зброю Росії

Нагадаємо, у США розкрили, як КНДР озброює Росію. Країна-агресор РФ отримала від Північної Кореї тисячу контейнерів з військовою технікою і боєприпасами, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі.

"Частково через наші санкції та експортний контроль Росія була змушена відчайдушно шукати по всьому світу військову техніку", – процитувало Кірбі видання The Hill.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розкрив, яку зброю може отримати Путін від Північної Кореї. Жданов наголосив, що у Північній Кореї, в принципі, є все, чого хоче російський диктатор. Північна Корея навіть атомний підводний човен нещодавно спустила на воду, тож навіть це є. У Пхеньяна дуже багато радянських зразків озброєння, і все це він може дати Москві.

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