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Найважче попереду: у Зеленського заявили, що війна "закінчиться раптово"

Олексій Тесля
10 листопада 2023, 12:26
Існує дуже багато факторів, які впливають на процес закінчення війни, підкреслив Андрій Єрмак.
Єрмак
Андрій Єрмак спрогнозував терміни закінчення війни / Колаж: Главред, Фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України , president.gov.ua

Поки невідомо, коли закінчиться війна в Україні з російськими загарбниками, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, поки ніхто не знає, коли закінчиться війна. Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Глава ОП нагадав, що для цього робляться всі необхідні зусилля. Разом з тим існує дуже багато факторів, які впливають на цей процес.

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"Але все ж якщо порівнювати з забігом на 100 метрів, то я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Але ці останні 30 є найважчими", - сказав він.

Разом з тим глава президентської адміністрації вважає, що війна закінчиться раптово.

"Я думаю, ніхто не знає, коли закінчиться війна. Вона закінчиться дуже раптово", - додав Єрмак.

Прогнози закінчення війни в Україні

Раніше Валерій Залужний назвав "рецепт" завершення війни в Україні. Найбільший ризик окопної війни полягає в тому, що вона може затягнутися на роки і виснажити українську державу, вважає головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Після появи у ЗСУ сучасної авіації ситуація може змінитися, не виключив Роман Світан.

Як повідомлялося раніше, Олександр Хара розповів про варіанти завершення війни в Україні. Експерт вважає, що для України було б добре, якби росіяни зрозуміли, що більше не можуть вести цю війну.

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Офіс президента Андрій Єрмак війна Росії та України
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