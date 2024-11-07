"Застане зненацька": Туск спрогнозував дії Трампа щодо війни в Україні

За словами Туска, Трамп сповідує один принцип у політиці, який не приховує, – "певного роду непередбачуваність".

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Туск спрогнозував дії Трампа щодо війни в Україні/ колаж: Главред, фото: Facebook Дональд Трамп, Офіс президента України

Коротко:

Трамп сповідує "певного роду непередбачуваність" у своїй політиці

Саме тому важко спрогнозувати дії Трампа щодо війни в Україні

Станом на сьогодні ніхто світі не може точно сказати, як обраний президентом США Дональд Трамп діятиме щодо війни в Україні.

Трамп сповідує в політиці один принцип, який не приховує – "певного роду непередбачуваність". Про це заявив прем’єрміністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції у Варшаві 7 листопада, повідомляє "Укрінформ".

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За словами Туска, варто очікувати "динамічного президентства" Трампа, і треба бути готовими до зміни у порівнянні з президентом Джо Байденом.

"Що це означає також для нас у ключовій справі безпеки, тобто у питанні: Україна, Росія, війна? Чи це означає зміну фронту у Вашингтоні? Я не знаю сьогодні у світі нікого, хто б точно відповів на це запитання. Останніми місяцями ми чули змінні думки, змінні пропозиції з різних питань", – зазначив Туск.

Польський прем’єр назвав Трампа "вимогливим партнером". У той же час він зазначив, що в нього самого під час головування у Раді ЄС за першої каденції Трампа склалися з ним "хороші відносини".

За словами Туска, непередбачуваність, яку обраний президент США використовує у політиці, дозволяє йому заставати зненацька як союзників, так і ворогів.

"Я часто чув, також і в розмовах віч-на-віч від Дональда Трампа, що це хороший спосіб застати когось зненацька. Іноді він таким чином застає зненацька союзників, іноді – ворогів", – зауважив прем’єр-міністр Польщі.

Хто такий Дональд Туск? До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

Дональд Трамп став президентом США – останні новини

Як повідомлялося, Трамп особисто оголосив про свою перемогу на виборах президента США. Республіканець пообіцяв "вилікувати" Сполучені Штати після його перемоги.

Також раніше Главред повідомляв, що Відразу після виборів Трамп натякнув, що збирається робити з війною в Україні. Республіканець нагадав, що за чотири роки його минулої каденції на посаді президента війни не було.

У CNN попередили про наслідки перемоги Трампа. США можуть скоротити допомогу Україні після перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах президента. Як ідеться в матеріалі CNN, різке скорочення підтримки може мати вирішальний негативний вплив на війну з РФ.

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