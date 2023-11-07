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Нардеп від Порошенка зганьбився "інсайдом" про Залужного: мережа "закипіла"

Яна Ставська
7 листопада 2023, 18:28оновлено 7 листопада, 19:10
Заяву нардепа Ар'єва розтягнули усі російські пропагандистські ресурси.
Нардеп від Порошенка зганьбився 'інсайдом' про Залужного: мережа 'закипіла'
За зроблений вкид Ар'єв не вибачився / Колаж Главреда. Фото: скріншот, УНІАН

Нардеп від фракції "Євросолідарність" Петра Порошенка Володимир Ар'єв вляпався у гучний інтернет-скандал, заявивши у своїх соцмережах, що Офіс президента нібито готується звільнити Валерія Залужного з поста Головнокомандувача ЗСУ.

У своєму вкиді Ар'єв посилався на анонімні "надійні джерела".

"Щойно я отримав інформацію з надійного джерела про те, що міністр оборони вніс подання на Ставці Верховного Головнокомандувача про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного", - написав депутат.

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Нардеп від Порошенка зганьбився 'інсайдом' про Залужного: мережа 'закипіла'
/ Скріншот

Після чого "заяву" Ар'єва, не підкріплену ніякими доказами, поширили російські пабліки, в тому числі спонсоровані Кремлем.

Нардеп від Порошенка зганьбився 'інсайдом' про Залужного: мережа 'закипіла'
/ Скріншот

Радник ОП Сергій Лещенко спростував твердження Ар'єва про Залужного, назвавши посаду нардепа "прикладом ведення інформаційної війни". Понад те, зазначив Лещенко, на Ставці такі рішення навіть і не ухвалюються.

Нардеп від Порошенка зганьбився 'інсайдом' про Залужного: мережа 'закипіла'
/ Скріншот

Після хвилі обурення, зокрема пов'язаного з тим, що заяву Ар'єва розтягнули по ресурсах окупантів, сам призвідник скандалу "ретирувався" - закрив пост і видав нову заяву.

"Я знімаю пост про подання на Ставці щодо звільнення Залужного. Наразі з багатьох інших джерел кажуть, що це не так", - написав Ар'єв.

Однак депутат від Порошенка не вибачився за зроблений "вкид" - навпаки закликав владу дати "чітке повідомлення", що "ніхто Залужного звільняти не збирається, і що всі ці ігри закінчаться".

Нардеп від Порошенка зганьбився 'інсайдом' про Залужного: мережа 'закипіла'
/ Скріншот

З'явилась реакція спікера Верховної Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував "інсайд" Ар'єва. У своїх соцмережах Стефанчук закликав депутатів менше "патякати, переслідуючи політичну доцільність".

"Прикро, що деякі народні депутати у гонитві за хайпом нехтують питаннями національної безпеки. У період воєнного стану варто розуміти, що інформація така сама зброя, як і артилерія. Демонструючи свою безвідповідальність та відсутність інформаційної гігієни, ви працюєте на ворога. Війна ще не завершилась. До виборів ще далеко. Схаменіться", - висловився Стефанчук у Facebook.

ЗМІ пишуть про "розбіжності" Залужного і Зеленського

Напередодні NYT писала про нібито "розкол" між президентом Володимиром Зеленським і Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Журналісти писали, що побачили розбіжності між Зеленським і Залужним після виходу колонки Головнокомандувача у The Economist - у якій Залужний попередив про ризики позиційної війни з Росією і "глухий кут" на фронті.

Тоді в ОП, на думку ЗМІ, занадто різко висловилися з приводу колонки Залужного, порадивши йому не поспішати з песимістичними прогнозами.

Разом з тим, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи вже вихід публікації в NYT, спростував чутки про нібито напружені стосунки Зеленського і Залужного.

"У нас є Верховний головнокомандувач - він не може розколювати, тому що Верховний головнокомандувач навпаки - все збирає. І у нас сьогодні є абсолютна синхронізація позицій Верховного головнокомандувача і військової вертикалі, тому що Верховний головнокомандувач вибудовує своє розуміння тактики і стратегії на даних розвідки, даних Генерального штабу і всіх інших додаткових матеріалах", - пояснив Подоляк.

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війна в Україні скандал Володимир Зеленський Володимир Ар'єв Валерій Залужний війна Росії та України
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