'Вони все ще під завалами': стала відома ціль удару HIMARS по центру Донецька

Російські ЗМІ повідомляють про потужні вибухи в Донецьку. Ціллю удару ймовірно став так званий "Республіканському центру безпілотних систем ДНР".

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Стала відома важлива ціль удару по центру Донецька / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти твердять, що по центральній частині Донецька був нанесений ракетний удар. Кремлівське видання "РИА Новости" пише, що всього в Донецьку було чутно три-чотири "прильоти". За його даними, щонайменше п'ятеро цивільних постраждали під час обстрілу.

Російські пропагандисти повідомили про приольоти ракет в центральних районах Донецька, включаючи Київський, Куйбишевський та Будьонівський райони.

Журналіст Денис Казанський підтверджує влучання у центр підготовки операторів БПЛА в Донецьку. Про це він повідомив у своєму Телеграмі.

відео дня

"У Донецьку раптово стало погано "Республіканському центру безпілотних систем "ДНР" ім. Володимира Жоги", який готує операторів БпЛА. Повідомляється, що до будівлі прилетіли "Хаймарси", і деякі оператори залишаються під завалами", — проінформував він.

Дивіться відео прильоту по Донецькій базі підготовки операторів БПЛА:

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Варто зазначити, що ще у травні 2023 року російські пропагандисти вихвалялись успіхами цього центру підготовки операторів БПЛА. За повідомленнями ЗМІ, за рік цей центр випускав 4 тисячі спеціалістів для російської армії.

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В мережі поширюються фото та відео із стовпом диму. Наразі окупанти не надали коментарів щодо цих вибухів. Додаткова інформація від Міністерства оборони України або Генерального штабу ЗСУ ще не надходила.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін зазначив, що окупанти на Бахмутського напрямку змінили тактику.

Водночас, Наталя Гуменюк, керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, застерегла, що російські війська можуть розпочати обстріли критичних об'єктів енергоінфраструктури України після настання холодів.

Також, Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента, попередив про потенційно небезпечні наслідки "заморожування" війни в Україні, і відзначив приклад "мінських переговорів", які російська сторона використовувала для підготовки до свого вторгнення.

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