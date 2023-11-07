УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Вони все ще під завалами": стала відома ціль удару HIMARS по центру Донецька

Юрій Берендій
7 листопада 2023, 17:58
Російські ЗМІ повідомляють про потужні вибухи в Донецьку. Ціллю удару ймовірно став так званий "Республіканському центру безпілотних систем ДНР".
'Вони все ще під завалами': стала відома ціль удару HIMARS по центру Донецька
Стала відома важлива ціль удару по центру Донецька / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти твердять, що по центральній частині Донецька був нанесений ракетний удар. Кремлівське видання "РИА Новости" пише, що всього в Донецьку було чутно три-чотири "прильоти". За його даними, щонайменше п'ятеро цивільних постраждали під час обстрілу.

Російські пропагандисти повідомили про приольоти ракет в центральних районах Донецька, включаючи Київський, Куйбишевський та Будьонівський райони.

Журналіст Денис Казанський підтверджує влучання у центр підготовки операторів БПЛА в Донецьку. Про це він повідомив у своєму Телеграмі.

відео дня

"У Донецьку раптово стало погано "Республіканському центру безпілотних систем "ДНР" ім. Володимира Жоги", який готує операторів БпЛА. Повідомляється, що до будівлі прилетіли "Хаймарси", і деякі оператори залишаються під завалами", — проінформував він.

Дивіться відео прильоту по Донецькій базі підготовки операторів БПЛА:

'Вони все ще під завалами': стала відома ціль удару HIMARS по центру Донецька
Скріншот

Варто зазначити, що ще у травні 2023 року російські пропагандисти вихвалялись успіхами цього центру підготовки операторів БПЛА. За повідомленнями ЗМІ, за рік цей центр випускав 4 тисячі спеціалістів для російської армії.

'Вони все ще під завалами': стала відома ціль удару HIMARS по центру Донецька
Скріншот

В мережі поширюються фото та відео із стовпом диму. Наразі окупанти не надали коментарів щодо цих вибухів. Додаткова інформація від Міністерства оборони України або Генерального штабу ЗСУ ще не надходила.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін зазначив, що окупанти на Бахмутського напрямку змінили тактику.

Водночас, Наталя Гуменюк, керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, застерегла, що російські війська можуть розпочати обстріли критичних об'єктів енергоінфраструктури України після настання холодів.

Також, Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента, попередив про потенційно небезпечні наслідки "заморожування" війни в Україні, і відзначив приклад "мінських переговорів", які російська сторона використовувала для підготовки до свого вторгнення.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Донецька обстріли
Реклама

Головне за день

Налетять дощі та увірветься сильний вітер: Україну накриває серйозна негода

Налетять дощі та увірветься сильний вітер: Україну накриває серйозна негода

19:20 Синоптик
"Вони все ще під завалами": стала відома ціль удару HIMARS по центру Донецька

"Вони все ще під завалами": стала відома ціль удару HIMARS по центру Донецька

17:58 Україна
Блокування вступу до ЄС: Київ відповів на скандальну заяву Будапешта

Блокування вступу до ЄС: Київ відповів на скандальну заяву Будапешта

17:34 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:20

Налетять дощі та увірветься сильний вітер: Україну накриває серйозна негода

19:10

Як трагедія з другом Залужного стала родючим полем для росіянПогляд

19:06

Зеленський передумав їхати до Ізраїлю: стала відома причина - ЗМІ

18:50

Удари по Новоросійську: експерт повідомив, про можливість ураження кораблів РФ

18:28

Нардеп від Порошенка зганьбився "інсайдом" про Залужного: мережа "закипіла"

Ймовірність виборів в Україні у 2024 році висока, є всі ознаки виборчої кампанії - КошельЙмовірність виборів в Україні у 2024 році висока, є всі ознаки виборчої кампанії - Кошель
18:02

Чим небезпечне дежавю: магія ясновидіння або проблеми з головою

17:58

"Вони все ще під завалами": стала відома ціль удару HIMARS по центру Донецька

17:34

Блокування вступу до ЄС: Київ відповів на скандальну заяву Будапешта

17:28

НААУ злочинно ігнорує темне минуле Олексія Шевчука та назначила його своїм спікером актуально

Реклама
17:27

Ворог кардинально змінив тактику: офіцер ЗСУ попередив про нову загрозу

17:25

Потрібно за 15 секунд знайти 3 захованих слова: осіння загадка для розумників

17:15

Польща блокує рух вантажівок з України: у ДПСУ розкрили важливий нюанс

17:08

РФ готується до атаки критичної інфраструктури: у ЗСУ розкрили можливий сценарій

17:01

Штраф 1000 євро: чому в Швейцарії не можна змивати унітаз після 22:00

16:40

Прокинувся - і вже не пам'ятаєш: чому ми забуваємо сни після пробудження

16:28

Найулюбленіший соус із McDonald's з 2-х інградієнтів: шеф-кухар розкрив рецепт

16:20

Коли закінчиться війна в Україні: військовий ЗСУ дав прогноз

16:07

Голий пупок і кучері: Alyosha показала зухвалий образ в стилі нульових

16:05

В ОП назвали наслідки заморожування війни з "серійним російським вбивцею"

16:01

Навів "Іскандер" на Харків, загинула дитина: СБУ затримала зрадника

Реклама
15:55

Тепер пити не страшно: фармацевт розповіла, як врятуватись від сп'яніння лише двома простими засобами

15:46

Росіяни готові до третьої хвилі штурму: що задумали окупанти під Авдіївкою

15:40

Заощадите тисячі: чоловік показав, як прибрати подряпини на автоВідео

15:27

Проблеми людини в тілі: Alyona Alyona поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

15:20

В Україні зафіксували новий тип COVID: викликає незвичні симптоми

15:18

Дискусій не буде: Угорщина буде блокувати переговори про вступ України до ЄС

15:15

Від цих курячих котлет з грибами м'ясоїди втрачають дар мови - спробуйте і ви

14:49

"Ситуація дуже складна": розвідка Естонії попередила про реальні плани Кремля

14:48

В Україні різко зростуть ціни на бензин та дизпаливо: причини

14:45

"Не має права відкривати рот": Ярош жорстко висловився після зашквару Фаріон

14:30

Мовчунка з ВіаГри похвалилася російським чоловіком та поцапалася з українцями

14:01

Чи є розкол між Зеленським і Залужним: в ОП відповіли на скандальну статтю NYT

13:43

Потужне посилення ППО: нові системи NASAMS стали на бойове чергування – Зеленський

13:40

Їх не меншає: німецькі друзі Володимира ПутінаПогляд

13:35

На жаль, це сталося зі мною: українська співачка опинилася в лікарні

13:09

На боці, на спині або животі: що ваша поза під час сну говорить про вашу особистість

13:04

Рішення довелося відкласти: Катя Осадча розповіла про усиновлення

13:02

Єврокомісія оцінила готовність України до вступу в ЄС: скільки критеріїв виконано

13:01

Біля Кривого Рогу був "приліт": окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту

12:45

РФ готує штурм: націлилася на захоплення важливого міста — названо напрямок удару

Реклама
12:42

Налетять морози: синоптик назвала дату сильного похолодання

12:41

Тімур та Інна Мірошниченко розсекретили, скільки дітей планують завести

12:40

Катерина Осадча презентувала іменну благодійну фундацію

12:15

Як українці дивилися телеканали, серіали та новини у жовтні: аналітика від Київстар ТБ

12:11

Чим відмити емальовану каструлю, яку вже хочеться викинути

12:02

"Затряслися будинки, вікна, земля": на військовому аеродромі в Таганрозі пролунали вибухи

11:44

"Подобаються і білявки, і брюнетки": Добринін обрав другу половинку серед зірок

11:41

Загибель помічника Залужного: спливли нові деталі фатального вибуху під КиєвомВідео

11:29

"Загальний невроз населення": онук-втікач Ротару висловився про війну і гідність

10:58

"У цей день може пролитися кров": Кошель назвав 3 проблеми проведення виборів в Україні

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти