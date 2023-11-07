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Блокування вступу до ЄС: Київ відповів на скандальну заяву Будапешта

Олексій Тесля
7 листопада 2023, 17:34
Український уряд перебуває в постійному контакті з угорською стороною, підкреслила Ольга Стефанишина.
Орбан
Ольга Стефанишина прокоментувала заяву угорського керівництва / Колаж: Главред, Фото: Facebook/orbanviktor, Facebook/olga.kravets

Скандальну заяву угорського керівництва про намір блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС прокоментувала віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина.

"Ми відправили в Будапешт спеціальну делегацію, де представили угорським колегам наше бачення. За результатами зустрічі українська сторона сформувала чітку дорожню карту щодо подальших кроків. Підготовлено та зареєстровано у Верховній Раді законопроект. Єврокомісія теж отримала відповідні документи і ознайомилася з ними", - сказала вона в коментарі Європейській правді.

Представник Кабміну зазначила, що український уряд знаходиться в постійному контакті з угорською стороною і впевнений, що політичні гасла не завадять реальній роботі, яка робиться щодня заради представників національних спільнот України.

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Стефанишина додала, що у вересні вперше за довгий час відбулася зустріч українсько-угорської Міжвідомчої робочої групи з питань освіти, де детально проговорили питання освітнього процесу.

При цьому за кілька місяців до того Верховна Рада продовжила перехідний період для впровадження нової моделі освіти, як рекомендувала Венеціанська комісія, резюмувала вона.

Раніше повідомлялося, що політичний директор прем'єра Угорщини висловив рішучу позицію, що Будапешт всіма силами намагатиметься зірвати початок переговорів між Україною та Європейським Союзом щодо можливого вступу України до ЄС до виконання угорських вимог, особливо щодо закону Про освіту.

Нещодавно в Угорщині зробили нову скандальну заяву, фактично підігравши російській пропаганді. Цього разу неадекватною заявою відзначився глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Гергелі Гуляш. Він видав, що "західний світ повинен надати гарантії безпеки Росії, але ні в якому разі не членство в НАТО українцям".

Раніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україні нібито "не здобути перемогу" над країною-агресором Росією. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

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