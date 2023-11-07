УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ворог кардинально змінив тактику: офіцер ЗСУ попередив про нову загрозу

Юрій Берендій
7 листопада 2023, 17:27
За словами пресофіцера 3-ї ОШБр Олександра Бородіна, противник почав частіше використовувати дрони-камікадзе для цілодобових штурів в районі Бахмуту.
Ворог кардинально змінив тактику: офіцер ЗСУ попередив про нову загрозу
Офіцер ЗСУ розкрив деталі нової тактики росіян / Колаж Главред, фото: скріншот із відео t.me/ssternenko, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

На Бахмутського напрямку фронту російські окупанти почали економити артилерійні боєприпаси, але тим часом посилили використання іншого виду озброєння. Про це повідомив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, наразі відзначається інтенсивне використання на фронті дронів-камікадзе, їхня кількість у росіян вражає.

"Зараз вони переглянули підходи до ураження нашої контрбатарейної боротьби. Загалом вони ставлять на дрони-камікадзе — це відчутно. З одного боку в них, напевно, немає вже можливості так бити по квадратах, як раніше, артилерією мається на увазі. Тобто через неможливість хорошої розвідки вони не знали, де точно знаходяться наші позиції, вони просто забивали весь квадрат", — заявив Олександр Бородін.

відео дня

Було відзначено, що Російські Збройні Сили володіють значною кількістю засобів радіоелектронної боротьби, які також активно використовуються на фронті.

Виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА), ймовірно, противник підвищив у рейтингу, і ця стратегічна ініціатива має велике значення, оскільки БПЛА відіграють важливу роль у цьому конфлікті.

"Техніку вони максимально починають економити. Тут вони максимально мінімізують її участь. Це стосовно піхоти. А що стосується дронів, то відчутно, що поставлено на потік виробництво держави, тобто їх досить багато", — заявив Олександр Бородін.

Наступ в районі Бахмуту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналіз ситуації на передовій, проведений Інститутом вивчення війни (ISW), вказує на те, що Збройні силм України змогли просунутися на південному фланзі Бахмута.

Водночас, український військовий Юрій Федоренко відзначив, що російська армія змінює свою тактику на Бахмутському напрямку через послідовні неудачі.

Також, військовослужбовець з 5-ої окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк повідомив, що ситуація на фронті дійшла до стратегічної рівноваги.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ Бахмут
Реклама

Головне за день

"Вони все ще під завалами": стала відома ціль удару HIMARS по центру Донецька

"Вони все ще під завалами": стала відома ціль удару HIMARS по центру Донецька

17:58 Україна
Блокування вступу до ЄС: Київ відповів на скандальну заяву Будапешта

Блокування вступу до ЄС: Київ відповів на скандальну заяву Будапешта

17:34 Україна
РФ готується до атаки критичної інфраструктури: у ЗСУ розкрили можливий сценарій

РФ готується до атаки критичної інфраструктури: у ЗСУ розкрили можливий сценарій

17:08 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:58

"Вони все ще під завалами": стала відома ціль удару HIMARS по центру Донецька

17:34

Блокування вступу до ЄС: Київ відповів на скандальну заяву Будапешта

17:28

НААУ злочинно ігнорує темне минуле Олексія Шевчука та назначила його своїм спікером актуально

17:27

Ворог кардинально змінив тактику: офіцер ЗСУ попередив про нову загрозу

17:25

Потрібно за 15 секунд знайти 3 захованих слова: осіння загадка для розумників

Ймовірність виборів в Україні у 2024 році висока, є всі ознаки виборчої кампанії - КошельЙмовірність виборів в Україні у 2024 році висока, є всі ознаки виборчої кампанії - Кошель
17:15

Польща блокує рух вантажівок з України: у ДПСУ розкрили важливий нюанс

17:08

РФ готується до атаки критичної інфраструктури: у ЗСУ розкрили можливий сценарій

17:01

Штраф 1000 євро: чому в Швейцарії не можна змивати унітаз після 22:00

16:40

Прокинувся - і вже не пам'ятаєш: чому ми забуваємо сни після пробудження

Реклама
16:28

Найулюбленіший соус із McDonald's з 2-х інградієнтів: шеф-кухар розкрив рецепт

16:20

Коли закінчиться війна в Україні: військовий ЗСУ дав прогноз

16:07

Голий пупок і кучері: Alyosha показала зухвалий образ в стилі нульових

16:05

В ОП назвали наслідки заморожування війни з "серійним російським вбивцею"

16:01

Навів "Іскандер" на Харків, загинула дитина: СБУ затримала зрадника

15:55

Тепер пити не страшно: фармацевт розповіла, як врятуватись від сп'яніння лише двома простими засобами

15:46

Росіяни готові до третьої хвилі штурму: що задумали окупанти під Авдіївкою

15:40

Заощадите тисячі: чоловік показав, як прибрати подряпини на автоВідео

15:27

Проблеми людини в тілі: Alyona Alyona поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

15:20

В Україні зафіксували новий тип COVID: викликає незвичні симптоми

15:18

Дискусій не буде: Угорщина буде блокувати переговори про вступ України до ЄС

Реклама
15:15

Від цих курячих котлет з грибами м'ясоїди втрачають дар мови - спробуйте і ви

14:49

"Ситуація дуже складна": розвідка Естонії попередила про реальні плани Кремля

14:48

В Україні різко зростуть ціни на бензин та дизпаливо: причини

14:45

"Не має права відкривати рот": Ярош жорстко висловився після зашквару Фаріон

14:30

Мовчунка з ВіаГри похвалилася російським чоловіком та поцапалася з українцями

14:01

Чи є розкол між Зеленським і Залужним: в ОП відповіли на скандальну статтю NYT

13:43

Потужне посилення ППО: нові системи NASAMS стали на бойове чергування – Зеленський

13:40

Їх не меншає: німецькі друзі Володимира ПутінаПогляд

13:35

На жаль, це сталося зі мною: українська співачка опинилася в лікарні

13:09

На боці, на спині або животі: що ваша поза під час сну говорить про вашу особистість

13:04

Рішення довелося відкласти: Катя Осадча розповіла про усиновлення

13:02

Єврокомісія оцінила готовність України до вступу в ЄС: скільки критеріїв виконано

13:01

Біля Кривого Рогу був "приліт": окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту

12:45

РФ готує штурм: націлилася на захоплення важливого міста — названо напрямок удару

12:42

Налетять морози: синоптик назвала дату сильного похолодання

12:41

Тімур та Інна Мірошниченко розсекретили, скільки дітей планують завести

12:40

Катерина Осадча презентувала іменну благодійну фундацію

12:15

Як українці дивилися телеканали, серіали та новини у жовтні: аналітика від Київстар ТБ

12:11

Чим відмити емальовану каструлю, яку вже хочеться викинути

12:02

"Затряслися будинки, вікна, земля": на військовому аеродромі в Таганрозі пролунали вибухи

Реклама
11:44

"Подобаються і білявки, і брюнетки": Добринін обрав другу половинку серед зірок

11:41

Загибель помічника Залужного: спливли нові деталі фатального вибуху під КиєвомВідео

11:29

"Загальний невроз населення": онук-втікач Ротару висловився про війну і гідність

10:58

"У цей день може пролитися кров": Кошель назвав 3 проблеми проведення виборів в Україні

10:57

Китайський гороскоп на завтра 8 листопада: Змії - порушення традицій, Мавпі - можливість в незвичайному місці

10:41

Скандал з образами на адресу "азовців": Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею

10:40

Поки ваньки гинуть, Симоньян весело танцює: в мережу потрапило відео танців головної пропагандистки РФВідео

10:34

Бред Пітт підтвердив роман із молодшою за нього на 30 років жінкою

10:16

"Нас поженуть на країни Балтії": боєць ЗСУ пояснив, що буде в разі перемоги РФ

09:58

Мама футболіста показала, як легко позбутися неприємного запаху зі взуттяВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти