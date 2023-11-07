Ворог кардинально змінив тактику: офіцер ЗСУ попередив про нову загрозу

За словами пресофіцера 3-ї ОШБр Олександра Бородіна, противник почав частіше використовувати дрони-камікадзе для цілодобових штурів в районі Бахмуту.

https://glavred.net/ukraine/vrag-kardinalno-izmenil-taktiku-oficer-vsu-predupredil-o-novoy-ugroze-10514830.html Посилання скопійоване

Офіцер ЗСУ розкрив деталі нової тактики росіян / Колаж Главред, фото: скріншот із відео t.me/ssternenko, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

На Бахмутського напрямку фронту російські окупанти почали економити артилерійні боєприпаси, але тим часом посилили використання іншого виду озброєння. Про це повідомив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, наразі відзначається інтенсивне використання на фронті дронів-камікадзе, їхня кількість у росіян вражає.

"Зараз вони переглянули підходи до ураження нашої контрбатарейної боротьби. Загалом вони ставлять на дрони-камікадзе — це відчутно. З одного боку в них, напевно, немає вже можливості так бити по квадратах, як раніше, артилерією мається на увазі. Тобто через неможливість хорошої розвідки вони не знали, де точно знаходяться наші позиції, вони просто забивали весь квадрат", — заявив Олександр Бородін. відео дня

Було відзначено, що Російські Збройні Сили володіють значною кількістю засобів радіоелектронної боротьби, які також активно використовуються на фронті.

Виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА), ймовірно, противник підвищив у рейтингу, і ця стратегічна ініціатива має велике значення, оскільки БПЛА відіграють важливу роль у цьому конфлікті.

"Техніку вони максимально починають економити. Тут вони максимально мінімізують її участь. Це стосовно піхоти. А що стосується дронів, то відчутно, що поставлено на потік виробництво держави, тобто їх досить багато", — заявив Олександр Бородін.

Наступ в районі Бахмуту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналіз ситуації на передовій, проведений Інститутом вивчення війни (ISW), вказує на те, що Збройні силм України змогли просунутися на південному фланзі Бахмута.

Водночас, український військовий Юрій Федоренко відзначив, що російська армія змінює свою тактику на Бахмутському напрямку через послідовні неудачі.

Також, військовослужбовець з 5-ої окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк повідомив, що ситуація на фронті дійшла до стратегічної рівноваги.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.