'Напружений напрямок': Зеленський прибув на одну із найгарячіших ділянок фронту

Президент ознайомився з ходом будівництва оборонних споруд на Донеччині та провів нараду щодо безпеки та життєдіяльності регіону.

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Президент подякував військовим за оборону Донеччини / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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Зеленський прибув на Покровський напрямок

Президент заслухав доповіді про ситуацію в Покровську та Кураховому

Глава держави вручив нагороди сержантам, які захищають Донеччину

У понеділок, 18 листопада, президент України Володимир Зеленський прибув на один із найгарячіших напрямків фронту – Покровський. Він провів зустріч із сержантами, вручив нагороди та заслухав доповіді про ситуацію на передовій. Про це повідомили в Офісі президента України.

Зеленський відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ. Командир бригади Євген Ласійчук ознайомив президента з поточною ситуацією на фронті.

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"Євген Ласійчук доповів про тактику російських окупантів у проведенні штурмів малими групами та контрзаходи, взаємодію із суміжними підрозділами, досвід застосування техніки, переданої партнерами", - йдеться у повідомленні.

Також президент заслухав доповідь командувача об'єднаного тактичного угруповання "Донецьк" Олександра Луценка. Він розповів про загальну ситуацію в його зоні відповідальності та про ситуацію навколо Курахового, яке перебуває під постійним вогнем російських сил.

Крім цього, Зеленський поспілкувався із сержантами бригад, які захищають Донеччину, і вручив їм нагороди в честь Дня сержанта.

"Хочу привітати вас особисто тут, у Покровську. Напружений напрямок. Я знаю, що тільки завдяки вашій міцності Схід не окупований тотально Російською Федерацією. Ворог щоденно отримує відповідь від вас, від ваших побратимів. Прошу переказати їм від мене, від усього народу України величезну вдячність", - cказав президент.

На Донеччині глава держави ознайомився з ходом будівництва оборонних споруд. Він також провів нараду щодо безпеки та життєдіяльності регіону.

"Донеччина. Будівництво фортифікацій і нарада щодо питань життєзабезпечення регіону. Безпека – пріоритет. Сьогодні ознайомився з ходом будівництва оборонних споруд. Більшість із запланованого уже облаштована. Дякую всім, хто залучений до цієї важливої роботи", - зазначив Зеленський.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, на Курахівському напрямку ворог зменшив активність, але ЗСУ опинилися під загрозою оточення. Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що російські війська можуть створити два кільця оточення: велике, яке охоплює Курахове, та мале біля Успенівки.

Також російська армія не змогла захопити Покровськ після восьми місяців наступу, пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Кремль відмовився від плану фронтального штурму та перейшов до охоплення міста з південного заходу через Селидове.

Як повідомляв Главред, окупанти цією зимою можуть зосередитися на захопленні прифронтових українських містах, зокрема Торецька, Покровська та Курахового. Аналітики ISW відзначають, що ворог готується до наступу на Покровськ після захоплення Селидового.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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