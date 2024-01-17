"Відстань була 9 км": ЗСУ збили "Шахед" саморобною ППО

Українські військові змогли зробити саморобну ППО, якою успішно збили російський дрон на неймовірно великій відстані.

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ЗСУ зробили ППО, якщоб збили дрон на відстані 9 кілометрів / Колаж: Главред, фото: Facebook/pvkshid, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Українські військові успішно застосували "гібридну" протиповітряну оборону. Вони вперше змогли знищити "Шахед" з відстані 9 кілометрів. Про це заявив міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін на Давоському форумі, повідомляє Defense Express.

Українські військові зробили саморобну ППО.

"Взяли радянські компоненти і застосували західні ракети, або брали західні установки і застосовували до них радянські ракети. Я радий повідомити, що одна з таких систем була вперше сьогодні вночі успішно використана. Ми за дев'ять кілометрів сьогодні збили Шахед, і це перше успішне використання такої системи. Я дуже радий, що ми розгорнули її на полі бою, захищаючи наше небо та наших людей", - сказав Камишін.

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Атака РФ дронами

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакує Україну новими безпілотниками. У нового реактивного дрона китайський двигун, підкреслив Сергій Бескрестнов. Ворожий дрон пролетів півкраїни, а його швидкість була понад 500 кілометрів на годину.

Нагадаємо, раніше РФ вдарила по Україні 59-ма ракетами і дронами. Росіяни вночі та вранці здійснили масований ракетний удар по Україні. Вони використовували півсотні ракет і 8 дронів. Вдалося збити половину повітряних цілей.

Нещодавно росіяни пошкодили одразу 23 будинки в Сумській області. Російські окупанти вдарили по місту Кролевець ракетою та двома безпілотниками.

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