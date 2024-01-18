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"Шахеди" далеко не летіли: РФ застосовує нетипову тактику на півдні

Ангеліна Підвисоцька
18 січня 2024, 17:42
Російські окупанти почали атакувати "Шахедами" цілі у прифронтовій зоні.
ракета, дрон
Російські окупанти застосовують нетипову тактику на півдні / Колаж: Главред, фото: Facebook/pvkshid, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російські окупанти почали використовувати нетипову тактику під час атаки дронами. Росіяни спрямували "Шахеди" на прифронтові території, хоча могли атакувати ними цілі на більш віддаленій місцевості. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Окупанти вирішили скористатись тим, що погода покращилась і знову повернулись до атак дронами щоночі. Ситуація залишається дуже складною. Українська ППО робила все, щоб знищити дрони. У Херсоні окупанти атакували житловий сектор, а на Бериславщині - агропідприємство.

"На Миколаївщині збито 8 дронів, на жаль, уламки одного зі збитих побили агропідприємство, але люди не постраждали. Також зусилля ворога були зосереджені на атаці безпосередньо прифронтових територій, що досить нетипово для використання таких баражуючих снарядів як "Шахеди", вони більш далекобійної дії", - сказала Гуменюк.

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На південному напрямку українським військовим вдалося знищити 45 окупантів та 4 таки. Також бійці ЗСУ знищують човни росіян, які маневрують між островами, облаштовуючи спостережні пункти.

Атака РФ дронами

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакує Україну новими безпілотниками. У нового реактивного дрона китайський двигун, підкреслив Сергій Бескрестнов. Ворожий дрон пролетів півкраїни, а його швидкість була понад 500 кілометрів на годину.

Нагадаємо, раніше РФ вдарила по Україні 59-ма ракетами і дронами. Росіяни вночі та вранці здійснили масований ракетний удар по Україні. Вони використовували півсотні ракет і 8 дронів. Вдалося збити половину повітряних цілей.

Нещодавно росіяни пошкодили одразу 23 будинки в Сумській області. Російські окупанти вдарили по місту Кролевець ракетою та двома безпілотниками.

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війна в Україні безпілотник дрони вторгнення Росії Наталія Гуменюк атака дронів
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