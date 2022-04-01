"Нам всі в спину плюватимуть": окупанти визнали провал в Україні і бояться повертатися в РФ

Окупанти визнали провал в Україні і бояться повертатися в РФ/ Reuters

Окупанти не очікували зіткнутися з таким спротивом від української армії. Тому нинішнє відведення своїх військ з Київської та Чернігівської областей сприймають як болісну поразку.

Про такі настрої серед окупаційних військ можна дізнатися з телефонної розмови між російським військовим, який зараз перебуває на Київщині, та його родичем в РФ. Розмову перехопила Служба безпеки України.

Орки розуміють, як буде сприйняте їхнє повернення в Росію після провалу їхнього вторгнення в Україну.

"З Чернігівської, Київської області хочуть відводити армію. Зараз взагалі всі у спини плювати будуть. Стільки солдат погубити, і здатися?.. Назад повернетеся, вас заплюють в спину. Скажуть, от лохи, обіс*лися", – каже родич російського окупанта у розмові з ним по телефону.

Сам загарбник ще й скаржиться, що їх відправили воювати з поганою зброєю. Каже, що все "безпонтове" і що Росія просто робила "хорошу рекламу", розхвалюючи своє озброєння. За його словами, вони стріляють, проте навіть не знають, чи їхні снаряди долітають до українських бійців.

В СБУ кажуть, що такі настрої досить показові – оркам соромно не за вбитих ним людей, а лише за власний програш.

"Шкода, що окупантам соромно лише за власні поразки, але не перед мирними людьми, яких нещадно вбивають. Їхні настрої – доволі показові", – зазначили у Службі безпеки України.

Раніше повідомлялося, що заради "красивої картинки" російське військове керівництво наказало своїм горе-воякам знищити свою ж військову техніку і зафіксувати це на фото і відео. Знищені машини і зброю хочуть видати нібито за українські і показати, "як ефективно воюють росіяни в Україні".

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що наразі окупанти не можуть організувати наступальну операцію з оточення ЗСУ на Донбасі. Але ворог завдає ракетних, авіаційних і артилерійських ударів. Така ситуація може вказувати на неготовність ворога до дій щодо наземної операції. Однак у зоні ООС можуть бути важкі бої.

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