Чернігівські партизани влаштували "гарячу зустріч" для російської бронетехніки

Українські партизани обстріляли ворожу колону.
На Чернігівщині партизани допомагають боротися проти російських загарбників. Вони допомагають українським військовим боронити свою рідну землю.
Відео влучної роботи партизанських загонів у Чернігівській області оприлюднило оперативне командування "Північ" у Facebook.
Як видно з відео, українські партизани влаштували росіянам "гарячу зустріч", влучно обстрілявши ворожу військову техніку.
"Чернігівщина – край партизанської слави. Сили спротиву Сіверщини працюють на перемогу", – зазначили в оперативному командуванні "Північ".
Раніше повідомлялося, що заради "красивої картинки" російське військове керівництво наказало своїм горе-воякам знищити свою ж військову техніку і зафіксувати це на фото і відео. Знищені машини і зброю хочуть видати нібито за українські і показати, "як ефективно воюють росіяни в Україні".
Нагадаємо, російські війська вийшли з Броварського району Київської області. Збройні сили України переходять до зачистки та розмінування населених пунктів. У Броварах переносять блокпости, але місто залишається готовим до оборони. Крім того, ЗСУ проводять розмінування території.
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