Чернігівські партизани влаштували "гарячу зустріч" для російської бронетехніки/ Скрін з відео

На Чернігівщині партизани допомагають боротися проти російських загарбників. Вони допомагають українським військовим боронити свою рідну землю.

Відео влучної роботи партизанських загонів у Чернігівській області оприлюднило оперативне командування "Північ" у Facebook.

Як видно з відео, українські партизани влаштували росіянам "гарячу зустріч", влучно обстрілявши ворожу військову техніку.

"Чернігівщина – край партизанської слави. Сили спротиву Сіверщини працюють на перемогу", – зазначили в оперативному командуванні "Північ".

Раніше повідомлялося, що заради "красивої картинки" російське військове керівництво наказало своїм горе-воякам знищити свою ж військову техніку і зафіксувати це на фото і відео. Знищені машини і зброю хочуть видати нібито за українські і показати, "як ефективно воюють росіяни в Україні".

Нагадаємо, російські війська вийшли з Броварського району Київської області. Збройні сили України переходять до зачистки та розмінування населених пунктів. У Броварах переносять блокпости, але місто залишається готовим до оборони. Крім того, ЗСУ проводять розмінування території.

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