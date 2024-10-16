Накрило "касетками": HIMARS вдарив по полігону з росіянами, багато "двохсотих"

За різними даними, було ліквідовано більш ніж десяток загарбників.

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HIMARS працює на фронті / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Стратком ЗСУ

ЗСУ накрили снарядами HIMARS полігон, де тренувалися російські військові. Подія сталась на Півдні, де саме — бійці не уточнюють.

Відео удару публікує фонд Повернись живим. Волонтери зауважують, що атаку вдалося здійснити зусиллями 128-ї гірсько-штурмової бригади та бригади "Чорний ліс".

Виявити ворога допоміг розвідувальний дрон SHARK.

відео дня

На кадрах видно тренування окупантів, які ще не здогадувалися про розвіддрон на території полігону. За даними військових, на момент атаки там перебувала ворожа піхота і снайпери.

Невдовзі по групі росіян з технікою було завдано удару касетними боєприпасами.

Мілітарний пише, що атака була здійснена на полігон росіян на Запорізькому напрямку. За різними даними, ліквідовано від 15 до 20 російських загарбників.

Журналісти пояснюють, що у цьому районі ЗС РФ розпочали активну підготовку особового складу і бронетанкових зʼєднань — більшість з полігонів знаходяться у зоні досяжності української реактивної артилерії.

HIMARS - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Війна Росії та України - останні новини

Як писав Главред, щонайменше п'ять разів за останні півроку ЗСУ вдарили з HIMARS по місцях скупчення російських окупантів поблизу лінії фронту. Нещодавній обстріл стався цього тижня, імовірно на відкритому стрільбищі неподалік Петровського району Донецька.

У серпні Україна визнала використання HIMARS на Курщині. Американське озброєння використовували для того, щоб руйнувати мости, понтонні переправи та інші інженерні споруди на території Курської області.

Читайте також, як під удар HIMARS на півдні потрапив російський генерал. Окупанти використовували як командний пункт двоповерховий адміністративний будинок.

А у червні удари HIMARS зірвали штурм 90-тисячного "кулака" РФ. Після дозволу на удари по РФ динаміка на північно-східному фронті відразу змінилася.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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