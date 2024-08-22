Розбили мости та переправи: Україна визнала використання HIMARS на Курщині

Українська сторона офіційно визнала, що використовувала HIMARS та інше західне озброєння у боях в Курській області.

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Україна використовує HIMARS на Курщині / колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Українські військові офіційно визнали, що використовували західне озброєння і в тому числі HIMARS під час наступу в Курській області. Про це повідомляє The Times.

Видання вказує на те, що українська військова влада підтвердила використання систем залпового вогню HIMARS для того, щоб руйнувати мости, понтонні переправи та інші інженерні споруди на території Курської області.

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У своїй публікації західні аналітики заявили, що за допомогою такої зброї ЗСУ знищили всі три мости на річці Сейм, які були логістично надзвичайно важливими і з'єднували угрупування російських військ у цьому районі із рештою території РФ.

"Внаслідок цих ударів, до 3 тис. військових агресора опинилися у пастці, а військові інженери почали вимушено зводити понтонні переправи", - заявили у The Times.

Також журналісти повідомили, що російські та українські ЗМІ, а ще військові кореспонденти та блогери ідентифікували техніку, яка наступала в Курській області і належить різним європейським країнам.

HIMARS/ Інфографіка: Главред

"Президент України Володимир Зеленський днями визнав безпідставними побоювання західних союзників щодо наслідків атак західною зброєю по російській території та закликав скасувати всі обмеження на використання західної зброї. Він також підтвердив, що Україна тримала своїх союзників у невіданні напередодні транскордонного наступу, знаючи, що вони накладуть вето на операцію, що перетне найсуворішу з усіх червоних ліній, які має Росія", - пише The Times.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція ЗСУ на Курщині - останні новини

Нагадаємо, експерт Олег Жданов розповів, що Путіна мало цікавлять курські території і він готовий пожертувати ними, щоб і надалі наступати на українські території.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська роблять "наступні кроки" на території Курської області та поповнюють обмінний фонд.

Стало відомо, що дрони в черговий раз атакували аеродром "Савалейка" та могли знищити до 25% носіїв ракет "Кинджал" та інші літаки.

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