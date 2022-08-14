Найманців "кидають" на гроші: у США розповіли про масовий бунт в армії РФ

Найманці РФ скаржаться на невиплати обіцяних грошей за участь у війні в Україні.
Російських контрактників, які відмовляються воювати в Україні, командування РФ тримає в місцях тимчасового ув'язнення в Попасній та Брянці Луганської області.
Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляючи про те, що російські найманці і члени "добровольчих" загонів скаржаться на невиплати обіцяних грошей за участь у війні.
Зазначається, що, російське командування призначає новобранців без досвіду на посади командирів на рівні роти або вище. У той же час, не забезпечили солдатів достатньою кількістю їжі, боєприпасів і сигарет. Також не забезпечували похорони загиблих солдатів-добровольців і залишали військових у віддалених районах Росії без транспорту додому після закінчення терміну їх контрактів.
Крім того, кілька добровольців заявили, що в підрозділах з ними поводилися гірше, ніж з рядовими контрактниками.
Бунти в армії РФ
Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти розуміють відсутність перспектив продовження агресії проти України. Про це вони говорять в розмовах з рідними.
Перехоплення розмови окупанта з Бурятії зі складу 2 десантно-штурмової бригади РФ, що дислокується в Херсонській області, з матір'ю вийшло Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За словами військового РФ, він не бачить сенсу в "спецоперації". Він заявляє, що ЗСУ не планують здаватися і готові захищати свою землю, російські військові роблять все можливе, щоб швидше повернутися в РФ.
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