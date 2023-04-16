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"Менше, ніж жертв землетрусу в Туреччині": Резніков відверто розповів про втрати ЗСУ на війні

Марія Тупік
16 квітня 2023, 13:41 оновлено 16 квітня, 13:59
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За словами Резнікова, українські втрати у війні менші, ніж кількість жертв землетрусу в Туреччині.
Резніков, ВСУ
Резніков / УНІАН, 59 ОМПБр

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що страх перед Москвою і не бажання "провокувати Росію" з боку НАТО дозволили Кремлю розв'язати війну проти України.

В інтерв'ю іспанській газеті La Razon він також зазначив, скільки українська армія зазнала втрат на війні з Росією.

За словами Резнікова, українські втрати у війні менші, ніж кількість жертв землетрусу в Туреччині.

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"У нас, звичайно, є жертви, тому що ми на війні. Але вони критично менше російських. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальне число менше, ніж число загиблих в результаті землетрусу в Туреччині", – сказав Резніков.

Варто відзначити, що число жертв землетрусу в Туреччині в лютому нинішнього року становить приблизно 50 тисяч.

"Це тактика м'ясорубки. Їм все одно. Тільки в Бахмуті щодня Росія втрачає 500 людей убитими і пораненими. Це по одному батальйону на добу - членів "групи Вагнера", найманців і колишніх кримінальників. Це варварство", - заявив міністр.

Україна в НАТО

Коментуючи питання про небажання заходу надати Україні всю необхідну зброю, глава Міноборони заявив, що Захід "давно живе за догмою не провокувати Росію".

Він зазначив, що саме тому в ході Бухарестського саміту НАТО в 2008 році Україна не отримала членство в Альянсі.

"Тоді існувала цілком реальна можливість того, що Україна і Грузія стануть новими членами Альянсу. Американці були за, як і більшість європейців. Лише канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти і переконала інших", - нагадав Резніков.

Він зазначив, що в результаті страх перед Росією призвів до окупації частини території Грузії, Криму та частини Донецької та Луганської областей, вибухів у Чехії та Болгарії, а також отруєння в Солсбері.

"Друга помилка полягала в тому, що там вважали: якщо буде військове зіткнення, то маленька радянська армія буде протистояти набагато більшій і буде розбита. Ну, ми не Радянська країна з Радянською Армією", - підкреслив міністр.

Вступ до НАТО

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у лютому заявив, що Україна зможе вступити до Північноатлантичного Альянсу після перемоги у війні з агресором Росією.

На його думку, євроатлантична інтеграція Києва стане кращою гарантією безпеки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив, що він запросив президента Зеленського відвідати саміт Альянсу, який відбудеться 11-12 липня поточного 2023 року у Вільнюсі.

"Я запросив президента Зеленського відвідати саміт НАТО в липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але, звичайно, це залежить від ситуації, оскільки після повномасштабного вторгнення в цю країну йде серйозна війна", - підкреслив Столтенберг.

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