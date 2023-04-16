"Зіткнення буде кривавим": Карась відверто відповів, чи закінчиться війна у найближчі 2 роки

Український захисник зазначив, що росіяни будуть протистояти ЗСУ, бо противник теж проводить роботу над помилками.

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Карась відповів, чи закінчиться війна у найближчі 2 роки / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН

Прогнозування точних термінів закінчення війни в Україні є досить складним завданням. Основна причина полягає в постійному технічному розвитку методів ведення бойових дій та вдосконаленні стратегій обох сторін шляхом виправлення помилок. Таку думку висловив військовий ЗСУ та громадський діяч Євген Карась.

Як зазначив Карась в ефірі 24 каналу, ймовірним є факт запровадження тривалого затишшя на лініях фронту вже через рік.

"Росія зазнає дуже серйозних поразок і буде вимушена піти на вигідне для нас перемир'я", - наголосив він.

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На його думку, внаслідок цього буде звільнено Крим, відбуватиметься повернення Луганщини та Донеччини, не виключено, що звідти втікатимуть російські військові та всі винні в окупації української території.

Військовослужбовець підкреслив, що в Україні на даний момент продовжується мобілізація з метою захисту нашої території та концентрації всіх наявних сил для досягнення спільної мети – не допустити втрати жодного сантиметра нашої землі.

"Зараз іде підготовка військ до цієї операції для того, що ця атака була успішною й вона зробила стратегічний перелом та звільнення наших земель", - переконаний Карась.

За його словами, наразі технологічно війна дуже змінюється. Боєць ЗСУ підкреслив, що на полі бою використовуються нові повітряні та наземні системи, системи зв’язку. Також триває війна дронів та супутникових даних. Водночас зараз дуже важко передбачити хід бойових дій.

"Чому важко наперед передбачити, якою буде війна? Тому що у противника теж може виникнути якесь технологічне рішення, яке буде дуже проблемним", - зауважив він.

Український захисник зазначив, що попри все росіяни будуть протистояти ЗСУ, бо противник теж проводить роботу над помилками.

"Динаміка активних бойових дій, які зараз тривають, виключає, що ця війна надовго затягнеться", - підкреслив Карась.

На його думку, зіткнення із ворогом, звісно, буде кривавим, але розв'язка військового конфлікту прогнозується швидше, ніж за 2 роки.

Війна Росії проти України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повна перемога нашої держави у війні проти Росії забезпечить цивілізаційний та безпековий захист України, і це відкриє двері для її повноправного членства в ЄС та НАТО.

"Ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб’єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не казали, що Україна – це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія – це десь біля України", - сказав глава держави.

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