"У Росії будуть гнати людей на війну": Жданов розповів, чому Путін вірить у свою "перемогу"

За словами Олега Жданова, українці з кожним ракетним ударом все більше зляться на Москву і переконуються, що не хочуть переговорів.

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Олег Жданов, Володимир Путін / Главред, скрін

За рік Росія вже могла переконатися в тому, що ракетні удари - це безглузді дії. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

За його словами, українці, навпаки, з кожним ракетним ударом все більше зляться на Москву і переконуються, що не хочуть переговорів.

"Якби в Росії це зрозуміли, війна б припинилася. Вони думають: ось ще одна ракета – і українці здадуться. Якби вони зрозуміли, що сенсу в цій війні немає, що ми не здамося і будемо воювати до перемоги. Але росіяни цього не розуміють і вірять у щось своє. Як Путін весь час говорить, "операція йде за планом". Скінчилися нові танки-візьмемо ті, що більш старі, закінчаться і ці - візьмемо ще більш старі танки", - говорить він.

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Жданов також зазначив, до чого ж тоді довоюється Росія.

"У Росії будуть гнати людей на війну за будь-яких умов. Вони піднімуть історію Сталінградської битви. Путін же намагається максимально натягнути Другу світову війну на нашу сьогоднішню, щоб змусити людей йти до військкоматів. Росіянам кажуть: "Якщо ви не підете воювати сьогодні і зараз, то завтра прийдуть укронацисти і всіх розстріляють, прийде НАТО і забере ваш туалет на вулиці, доведеться йти в чисто поле". Саме на це роблять упор. Так ось під час Сталінградської битви Сталін гнав народ в бій, даючи одну гвинтівку на двох. Одному давали гвинтівку, іншому – обойму в п'ять патронів. При цьому говорили, що все одно одного з них зараз швидко вб'ють, і тоді другий візьме гвинтівку. Повірте, тут буде те ж саме", - зазначив експерт.

Нагадаємо, нещодавно військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що країна-агресор Росія за час повномасштабної війни проти України вичерпала весь свій ресурс, а тому її більше нічим нас дивувати. Зараз РФ може лише розконсервувати старі танки часів Другої світової війни.

"Росії вже нічого діставати. Все, список підійшов до кінця. Більше дістати з загашника нічого. Нас Росії більше нічим здивувати", - сказав Жданов.

Також Жданов зазначив, що ворог вже відправив на фронт дуже старі танки Т-55, які були випущені в 1958-1979 роках. Однак окупанти застосовуватимуть їх не як звичайні танки для наступу.

"Росія вже дістає танки Т-55. Швидше за все, ми потім зможемо знайти укріпрайони з них, коли танки закопують по саму вежу і використовують в якості вогневих засобів, стаціонарної артилерії, а не в якості маневрених засобів, як зазвичай застосовуються танки", - сказав Олег Жданов.

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