Нацполіція України запобігла теракту проти керівництва країни: подробиці

Зеленський, Єрмак, Єнін / president.gov.ua, УНІАН

З 24 лютого в результаті роботи Національної поліції України вдалося запобігти теракт проти керівництва країни. Про це повідомив у середу, 15 червня, перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"Багато в чому завдяки інформації, одержуваної від наших оперативних джерел, нам вдалося навіть запобігти теракту проти керівництва нашої держави", - сказав заступник міністра в ефірі національного телемарафону.

При цьому подробиць він не навів, додавши, що конкретніше про запобігання теракту проти керівництва розкажуть пізніше.

За словами Єніна, в органах Нацполіції були створені 123 контрдиверсійні групи, до роботи були залучені щонайменше 1,5 тисячі осіб. Він також повідомив, що за останні кілька місяців понад 800 осіб, підозрюваних у диверсійно-розвідувальній діяльності, були затримані і передані в Службу безпеки України.

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Замах на президента Зеленського

З початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно більше десятка замахів. Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти в урядовий квартал і так далі", - заявив Подоляк.

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