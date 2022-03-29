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Арестович розповів про плани Росії вбити Зеленського

29 березня 2022, 21:59

Окупанти не залишають спроб "прибрати" когось із вищого військово-політичного керівництва України.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Росія не залишає планів фізичного усунення президента Володимира Зеленського, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Як підкреслив він в інтерв'ю BBC, росіяни чотири рази стріляли безпосередньо біля Офісу президента. Окупанти не залишають спроб "прибрати" когось із вищого військово-політичного керівництва, зокрема, і самого Арестовича.

"Ваш покірний слуга, до речі, в першій п'ятірці - це з оперативних даних. Оскільки йде переговорний процес, то вдарити по Офісу президента, звідки йде цей процес відеозв'язком, - значить обрізати собі всі шляхи до переговорів. А якщо не буде переговорів - це зовсім інша ситуація", – розповів співрозмовник.

Арестович додав, що окупанти не бомбитимуть Офіс президента, проте він не сумнівається, що вони не залишать спроб фізичного усунення Зеленського.

Як повідомляв радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, з початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно більше десятка замахів.

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