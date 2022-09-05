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Почалася сильна пожежа: Росія вдарила ракетами по нафтобазі в Криворізькому районі

5 вересня 2022, 22:41

У будинках, які знаходяться поруч з епіцентром вибуху, вибило вікна.

Вибухи в Дніпрі
Вибухи в Дніпрі/ ДСНС, скріншот Дніпро оперативний

У понеділок, 5 вересня, російські війська обстріляли населені пункти Криворізького району Дніпропетровської області.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук і пресслужба ДСНС України в Дніпропетровській області, потрапили в нафтобазу в Карповській громаді. Там почалася сильна пожежа.

У будинках, які знаходяться поруч з епіцентром вибуху, вибило вікна.

Видео дня

"Увечері, приблизно о 19 годині, ворог завдав два ракетних удари по Криворізькому району. Наслідки з'ясовуються", - написав Микола Лукашук.

"До вечора ворог вдарив ракетами по Карповській громаді Криворізького району. Знищена нафтобаза і всі запаси палива там. Сталася сильна пожежа. Працюють пожежники. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань з'ясовується", – додали в ДСНС.

Вибух нафтобази

Вибуховою хвилею вибило вікна

Місцеві жителі в соцмережах пишуть, що після вибуху в одному з районів у південній частині Кривого Рогу було видно задимлення. У будинках, які знаходяться поруч з епіцентром вибуху, від вибухової хвилі вибило шибки.

Перед цим, опівдні, за словами Миколи Лукашука, війська РФ обстріляли "Ураганами" Апостолівську та Зеленодольську громади Криворізького району. Три людини отримали поранення, одна людина загинула.

"В Апостолівській громаді через обстріл "Ураганами" сталася пожежа в господарській споруді – снаряд влучив у газопровід. Всього в громаді пошкоджено 13 житлових будинків, кілька автомобілів, два газопроводи і три десятки сонячних панелей. Три людини постраждали. Дві жінки 59 і 78 років працювали в городі, коли їх застав обстріл. Також поранення отримав 72-річний чоловік. В даний час всі постраждалі в лікарнях. Одна жінка 1936 року народження загинула", – написав Лукашук.

"Також стався обстріл Зеленодольської громади. Після обстрілу були знайдені сучасні бойові елементи і уламки снарядів. Їх вже знешкодили піротехніки", - додав голова Дніпропетровської обласної ради.

Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою РФ може перейти до застосування тактичної ядерної зброї. За словами українського гаранта, світові політики ведуть підготовку до такого можливого сценарію. При цьому ситуація з погрозами Москви може призвести до того, що з'являться нові ядерні держави.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що РФ в недалекому майбутньому очікує розпад держави. На його думку, Росію потрібно роззброїти, щоб Москва нікому не загрожувала. Йдеться і про позбавлення російської держави ядерної зброї.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що загроза ядерного удару з боку РФ присутня. Втім, якщо Росія, яка все ж визнає, що ядерна війна не буде виграшною, піде на реалізацію такого кроку, конфлікт носитиме зовсім інший характер.

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