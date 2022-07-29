Окупанти "залишилися без рук і ніг": деталі удару по техніці та нафтобазі РФ під Херсоном

На Херсонщині знищено важливий логістичний узов окупантів / pixabay.com

В Херсонської області в результаті ударів знищено п'ять ворожих цілей, серед яких важливий для ворога залізничний вузол у Брилівці.

Як повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань в Facebook, також знищена нафтобаза окупантів РФ.

"В області знищено один з важливих логістичних вузлів окупанта - залізничний вокзал у Брилівці. Росіяни якраз притягли туди техніку і боєкомплекти - все згоріло. Дещо навіть не встигли розвантажити. Люди повідомляють про гучні вибухи і детонації. Ймовірно є потрапляння і в нафтобазу. Багато орків залишилося без рук і ніг", - пише він.

При цьому він підкреслив, що українські військові вже б'ють бази окупантів далі, ніж в 100 км від лінії зіткнення.

"У окупантів немає більше надійного місця для розміщення баз. Тільки за цю ніч мінус склади в Новій Каховці, Чорнобаївці, Олешках, Брилівці. Наші Збройні сили руйнують тилові запаси і перекривають логістичні шляхи російських військових", - зазначив Хлань.

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Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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