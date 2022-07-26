Пожежа і вибухи: у ЗСУ розповіли про удар по нафтобазі окупантів у Донецьку

Пожежа в Донецьку / скріншот

У захопленому РФ Донецьку сталася потужна пожежа на нафтобазі з пальним для танків та іншої техніки окупантів.

Кадри пожежі на ворожих складах ПММ опубліковані в Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Як говориться в повідомленні, "підготовка до цього концерту в Донецьку була дуже ретельною, тому і такий "яскравий" результат".

Крім того, в СтратКомі з іронією додали, що горіли "селітра і гуманітарка", і що вони горіли так яскраво, а "подушки і матраци" вибухали так довго і голосно, що чув і бачив мало не все місто".

Нагадаємо, раніше повідомлялося. що в окупованому Донецьку вибухнула нафтобаза. Російські пропагандисти стверджують, що удар завдали ЗСУ.

Кілька вибухів прогриміли в Будьонівському районі міста. Після цього почалася сильна пожежа. На кадрах видно стовпи густого чорного диму і сильне загоряння.

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