Пожежа і вибухи: у ЗСУ розповіли про удар по нафтобазі окупантів у Донецьку

Пожежу і вибухи "чуло і бачило мало не все місто", кажуть у ЗСУ.
У захопленому РФ Донецьку сталася потужна пожежа на нафтобазі з пальним для танків та іншої техніки окупантів.
Кадри пожежі на ворожих складах ПММ опубліковані в Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.
Як говориться в повідомленні, "підготовка до цього концерту в Донецьку була дуже ретельною, тому і такий "яскравий" результат".
Крім того, в СтратКомі з іронією додали, що горіли "селітра і гуманітарка", і що вони горіли так яскраво, а "подушки і матраци" вибухали так довго і голосно, що чув і бачив мало не все місто".
Нагадаємо, раніше повідомлялося. що в окупованому Донецьку вибухнула нафтобаза. Російські пропагандисти стверджують, що удар завдали ЗСУ.
Кілька вибухів прогриміли в Будьонівському районі міста. Після цього почалася сильна пожежа. На кадрах видно стовпи густого чорного диму і сильне загоряння.
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