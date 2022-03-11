Окупанти не прорвалися до Чернігова, зосереджені на захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька-Генштаб ЗСУ

Боєць ЗСУ / Макс Левін

Українські військовослужбовці увечері 10 березня не дали російським окупантам прорвати оборону Чернігова. На Таврійському та Донецькому напрямках окупанти зосереджують зусилля на захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька. Таку інформацію озвучили повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

"Протягом дня окупанти намагалися закріпитися на захоплених рубежах, здійснювали перегрупування військ, відновлювали боєздатність, поповнювали запаси ракет, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. У зв'язку зі значними втратами особового складу і зниженням темпів наступу противник продовжує формування резерву на території РФ", — йдеться в тексті.

На Поліському напрямку росіяни намагаються прорвати оборону Захисників України в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів і заблокувати Київ.

"На харківському напрямку противник продовжує безуспішні спроби блокування міста з півночі. До ведення бойових дій в районі Харкова залучені стрілецькі полки, сформовані за рахунок російських резервістів", - розповіли в Генштабі.

У напрямку Південного Бугу окупанти намагалися закріпитися на досягнутих рубежах, встановити контроль над містом Миколаїв та розвинути наступ у напрямках на Запоріжжя та Кривий Ріг.

"Російські окупанти зупинені, деморалізовані і несуть значні втрати", — підсумували в ЗСУ.

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Нагадаємо, раніше Збройні Сили України знищили військового пілота окупантів РФ підполковника Олексія Хасанова (родом з Брянської області).

Російського окупанта збили в небі над Україною ще 5 березня.

У повідомленні наголошується, що Хасанов "перебував у службовому відрядженні і виконував спеціальні завдання".