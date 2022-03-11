"Менше їжте російську пропаганду": у Зеленського прореагували на оприлюднений ЗМІ путінський ультиматум Україні

Михайло Подоляк / УНІАН

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк закликав українців не звертати увагу на російську пропаганду і не довіряти інформації про нібито про новий путінський ультиматум до української влади. Про це чиновник написав на своїй сторінці в Facebook Twitter.

"Все, що я читаю останнім часом про переговорні "ультиматуми" Росії – про статуси, території, мови, денацифікацію і т.д., викликає лише подив", ‒ зазначив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента України при цьому закликав менше довіряти російській пропаганді.

"Будь ласка, перестаньте "їсти" в таких обсягах російську пропаганду, яку по наївності передруковують наші "Дзеркала"", - зазначив політик.

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Нагадаємо, раніше українське видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела повідомило про те, що Росія висунула Україні вимоги, у разі реалізації яких можливе припинення її збройної агресії.

Серед них-нейтральний статус України, а також розширення "ДНР" і "ЛНР".

При цьому п'ять вимог російські агресори вимагають закріпити в українській Конституції