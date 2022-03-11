"Менше їжте російську пропаганду": у Зеленського прореагували на оприлюднений ЗМІ путінський ультиматум Україні

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк при цьому закликав українців якомога менше довіряти російській пропаганді.
Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк закликав українців не звертати увагу на російську пропаганду і не довіряти інформації про нібито про новий путінський ультиматум до української влади. Про це чиновник написав на своїй сторінці в Facebook Twitter.
"Все, що я читаю останнім часом про переговорні "ультиматуми" Росії – про статуси, території, мови, денацифікацію і т.д., викликає лише подив", ‒ зазначив Подоляк.
Радник керівника Офісу президента України при цьому закликав менше довіряти російській пропаганді.
"Будь ласка, перестаньте "їсти" в таких обсягах російську пропаганду, яку по наївності передруковують наші "Дзеркала"", - зазначив політик.
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Нагадаємо, раніше українське видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела повідомило про те, що Росія висунула Україні вимоги, у разі реалізації яких можливе припинення її збройної агресії.
Серед них-нейтральний статус України, а також розширення "ДНР" і "ЛНР".
При цьому п'ять вимог російські агресори вимагають закріпити в українській Конституції