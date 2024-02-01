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Націлилися на 3 великі міста: росіяни почали наступ на кількох ділянках фронту

Юрій Берендій
1 лютого 2024, 17:08
За даними аналітика, російські війська зараз застосовують всі наявні ресурси для ведення локальних наступальних операцій на окремих ділянках фронту.
Націлилися на 3 великі міста: росіяни почали наступ на кількох ділянках фронту
Експерт оцінив ситуацію на фронті / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Російські окупанти активізували свої дії на фронті, оскільки бажають досягти якихось успіхів до президентських виборів у РФ. Початок спроб просування ворога був зафіксований ще в кінці травня 2023 року на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це заявив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі для "24 Каналу".

Експерт підкреслив, що за майже рік противник зміг досягти лише захоплення села Крохмальне, де було всього 10 повністю зруйнованих будинків. Продовження наміру ЗС РФ просування на фронті пов'язане з наближенням президентських виборів у Росії, які стали основним дедлайном.

"Їхні можливості мінімізовані. Росіяни не змогли прорвати наші лінії оборони. Укріпрайон біля села Синьківка вони намагаються пройти вже понад пів року. Синьківка – це село, яке значно менше за площею, ніж Авдіївка. Але навіть його вони не можуть зламати", — наголосив Коваленко.

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Він додав, що наразі російські війська не мають таких можливостей, як раніше. Крім того Коваленко вказує на те, що після проведення президентських виборів у Росії, Кремль може провести нову хвилю мобілізації.

"Зараз росіяни використовують свій максимальний ресурс. Мовиться не тільки про бійців, які є на лінії зіткнення, але й про резерв, який формувався до того. Все це треба буде компенсувати. З жовтня 2023 року, коли почалися наступальні дії на Авдіївку, вони зазнають надзвичайно великих втрат", — зазначив експерт.

Коваленко стверджує, що противник не має достатнього поповнення резервів, а людські та механізовані ресурси потребують відновлення, тому після виборів може настати пауза. Ворог зараз має на меті вийти на лівий берег річки Оскіл і захопити Лиман, Борову та Куп'янськ. Крім того, за словами Коваленка, у противника немає можливості знову атакувати Харків.

"Росія не має для цього ресурсів. Їхня основна мета – це річка Оскіл. Вона незмінна з 2023 року. Окупанти витратили рік на реалізацію цього плану", — каже військово-політичний оглядач.

Коваленко зазначив, що російські окупанти обмежуються локаційним впливом і не можуть діяти глобально та масштабно по всій лінії фронту. Ворог намагається зосередити максимальну кількість сил на одній ділянці, що призводить до втрат території на інших напрямках.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Наступ росіян на сході України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська збільшили кількість атак на в районі Авдіївки. Ворог проводить наступ на всіх напрямках. Про це заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олександр Штупун.

В районі Авдіївки ворог зазнає значних втрат у техніці та живій силі. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади "Магура" Дмитро Лазуткін.

Начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо зазначив, що було багато запитань щодо можливості росіян піти в наступ на Харків або інші обласні центри, однак, за його словами, росіяни не мають достатньо сил для того, щоб рухатися на Харків.

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