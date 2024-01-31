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Кількість атак збільшилась удвічі, росіяни повністю знищують місто - Штупун

Ангеліна Підвисоцька
31 січня 2024, 20:49
Російські окупанти намагаються захопити Авдіївку. Ворог використовує заборонену зброю для ударів по українським позиціям.
ВСУ
Росіяни збільшили кількість атак в Авдіївці / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські окупанти збільшили кількість атак на Авдіївському напрямку. Ворог наступає на всіх напрямках. Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Окупанти намагаються знищити Авдіївку та захопити її. Спершу ворог зменшив кількість атак, але нині їх кількість збільшилась удвічі. Лише за добу українські військові відбили 37 атак ворога біля Авдіївки. Українські військові тримають оборону.

"Наші воїни стійко тримають оборону, але ворог не полишає спроби знищити Авдіївку і намагається йти вперед на всіх напрямках, в основному піхота. Дуже багато штурмів. Так, минулої доби відбито 37 атак в районі самої Авдіївки, також біля Первомайського і біля Невельського", - сказав Штупун.

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Ворожі війська застосовують боєприпаси з хімічними речовинами для ударів по позиціях українських військових. Окупанти б'ють забороненою зброєю по кілька разів на добу.

"Є засоби захисту – це протигази, і наразі ворог застосовує, якщо брати в середньому, від 2 до 5 застосувань на добу залежно від вітру. Коли є великий вітер, ворог намагається не застосовувати, тому що відразу ці гази зносить, і вони не мають ефекту. Наразі найбільше ворог застосовує К-51, але по кожному випадку такого застосування хімічних речовин проводиться розслідування, проводяться аналізи. Наразі найбільше використовується хлорпікрин так званий, який на рівні з фосгеном, хлороціаном і синильною кислотою заборонений. Заборонено його використовувати у військових цілях, згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї, і РФ з 1997 року є учасником цієї конвенції", - заявив Штупун.

Ситуація в Авдіївці

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін пригрозив "демілітаризованою зоною" за рахунок української території, щоб "убезпечити" від обстрілів далекобійним озброєнням ЗСУ російські регіони. У цьому контексті він згадав про знищення ЗС РФ Авдіївки.

Також, російські окупаційні війська змінили тактику ведення наступальних операцій у районі Авдіївки. Російське військове командування застосує тактику малих мобільних груп для прориву оборони ЗСУ на цьому напрямку. Про це повідомив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

Крім іншого, за місцем розташування російських окупантів у Донецьку вдень 29 січня було завдано удару. Місцеві колаборанти вже складають казку, що на об'єкті були цивільні, тоді як російські пропагандисти підтверджують удар по топ-окупантах. Серед двохсотих є офіцери, які командували наступом ЗС РФ на Авдіївку.

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війна в Україні Авдіївка вторгнення Росії
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