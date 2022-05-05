На Житомирщині мародери розграбували літак ЗСУ, що впав, і вкрали зброю загиблого пілота

На Житомирщині мародери розграбували впав літак ЗСУ / Нацполіція

Під час одного з повітряних боїв над Житомирською областю російськими окупантами був підбитий український винищувач "Міг-29". Пілот пожертвував собою і врятував сотні життів, але мародери вирішили пограбувати загиблого героя, повідомляють в регіональному управлінні Національної поліції.

Як встановили правоохоронці, над територією Тетерівської громади на Житомирщині був жорстокий повітряний бій. Російським окупантам вдалося підбити український винищувач.

Пілот винищувача вирішив не катапультуватися, а пожертвувати собою, але врятувати при цьому місцевих жителів. І направив літак у вогні до лісу. Після чого героїчно загинув.

На місце аварії українського літака першими прибули п'ятеро жителів села Дениші. Вони негайно витягли з винищувача боєкомплект, а також витягли засоби управління літаком (разом з деталями, в яких містяться дорогоцінні метали).

Втім, на цьому мародери не зупинилися, і дістали з комбінезона загиблого пілота його табельний пістолет.

Зловмисників поліції вдалося затримати по гарячих слідах. В ході обшуку правоохоронці виявили майже всі вкрадені речі, але ось табельної зброї загиблого героя серед них не виявилося.

читайте такожПомста за Бучу: бійці ЗСУ "покришили" рашистів з бригади вбивць і мародерів

Нагадаємо, раніше у Бердичеві (Житомирська область) під варту взяли мародера, який обікрав квартири в окупованому Ірпені Київської області, заволодівши автомобілем та цінними речами біженців.

Підозрюваного взяли під варту з можливістю внесення грошової застави на суму майже 200 тисяч гривень. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Житомирської обласної прокуратури.

Чоловік на початку березня скоїв низку крадіжок з приміщень окупованого Ірпеня та викрав з парковки автомобіль марки Mercedes-Benz.

Мародер довгий час роз'їжджав на краденому авто, поки, за іронією долі, під час покупок на ринку не потрапив на очі власника автомобіля. Ним виявився місцевий житель, який ще на початку війни покинув автомобіль на автостоянці і у зв'язку з окупацією Ірпеня росіянами не зміг його забрати.

Інші новини: