На Запорізькому напрямку РФ втратила в 5 разів більше техніки, ніж ЗСУ - WSJ

Україна відточила свою систему виявлення та знищення російської артилерії, надаючи своїм збройним силам важливу перевагу.

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Україна втратила 19 артилерійських установок, а РФ - 92 / Колаж: Главред, фото: 53

З початку контрнаступу Україна знищила 177 російських артилерійських установок, включаючи системи реактивного залпового вогню. На Запорізькому напрямку, який став центром контрнаступу, країна-агресор Росія втратила 92 артилерійські установки, Україна – лише 19, тобто майже вп'ятеро менше. Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на дані незалежної групи WarSpotting, яка відслідковує втрати під час війни.

Видання зазначає, що такий результат свідчить про те, що Україна відточила свою систему виявлення та знищення російської артилерії, надаючи своїм збройним силам важливу перевагу.

Україна у цьому змаганні здобула перевагу завдяки вищій точності своєї артилерії, що стало можливим завдяки використанню західного обладнання та української винахідливості.

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За словами солдатів на передовій, це дозволило українським силам встановити паритет у сфері, де раніше Росія мала перевагу. Водночас, за словами військових, Росія також удосконалюється, використовуючи безпілотники для керування своїми важкими артилерійськими установками.

"Це одне з ключових тактичних змагань. А оскільки війна значною мірою ведеться за рахунок ефективного використання артилерії, це одна з головних битв, що розгортаються", - сказав оборонний аналітик Майкл Кофман.

WSJ додає, що згідно з нещодавнім дослідженням, опублікованим у журналі Американського коледжу хірургів, близько 70% українських бойових втрат є результатом артилерійських ударів. Тож знищення російської зброї рятує життя українських військових.

Зазначимо, у Генштабі повідомили , що станом на 21 жовтня, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

особовий склад – близько 292 850 осіб;

танки – 5063;

бойові броньовані машини – 9612;

артилерійські системи – 7017;

РСЗВ – 822;

засоби ППО – 548;

літаки – 320;

вертольоти – 324;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5330;

крилаті ракети – 1535;

кораблі /катери - 20;

підводні човни – 1;

автомобільна техніка та автоцистерни – 9391;

спеціальна техніка – 990.

Як повідомляв Главред, на одному з флангів Бахмутського напрямку українські прикордонники знищили групу російських штурмовиків.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що наступ російських окупантів у районі Авдіївки Донецької області може тривати досить довго. Він пояснив, що Авдіївка – укріплений промисловий район, де ще з 2014 року велися бої, будувалися інженерні загородження, окупанти розраховували, що у майбутньому цей укріпрайон вони зможуть використати для себе.

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