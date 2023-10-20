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Майже 200 одиниць техніки: генерал повідомив про неймовірний розгром від ЗСУ

Юрій Берендій
20 жовтня 2023, 20:36 оновлено 20 жовтня, 20:36
Бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив про успіхи Сил оборони України на Таврійському напрямку. Втрати ворога в бронетехніці колосальні.
Тарнавский, танки
Генерал повідомив про неймовірний розгром від ЗСУ / Колаж Главред, фото: t.me/otarnavskiy, скріншот із відео 54-ї окремої механізованої бригади імені Гетьмана Івана Мазепи

Загальні втрати російських окупантів на Таврійському напрямку склали 200 одиниць техніки і 1051 військовослужбовець. Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Він також зазначив, що загалом, ворог завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів, провів 43 бойових зіткнення, окрім того здійснив 859 артобстрілів.

"Загальні втрати ворога склали 1051 особу. 2 окупанти потрапили в полон. Знищено 143 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 31 танк, 74 ББМ, 6 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 18 БПЛА та 10 одиниць автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога. Ще 63 одиниці ОВТ окупантів пошкоджено, зокрема, 20 танків", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

відео дня

Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1500 вогневих завдань.

Наступ на Півдні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, стали відомі результати просування підрозділів Збройних сил України в районі Вербового Запорізької області. Українським захисникам вдалося просунутися на цьому напрямку на відстань близько кілометра, повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

Водночас, військовий аналітик Євген Дикий розповів, що російські війська активізувалися на Лимано-Куп’янському та Авдіївському напрямках фронту, аби відтягнути українські війська від півдня, де ЗСУ мають шанс звільнити Токмак та вийти до Азовського моря.

Також раніше, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала провели зустріч з командувачами бригад оперативно-стратегічного угруповання "Таврія".

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війна в Україні Таврия контрнаступ ЗСУ
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