Ворог кидає на прорив потужні резерви: РФ націлилася на захоплення двох міст

Російський наступ на Авдіївку може тривати довго, попередив Іван Тимочко.

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Українські військові відбивають атаки окупантів / ОПБр імені Богдана Хмельницького, Міноборони РФ

Наступ російських окупантів у районі Авдіївки Донецької області може тривати досить довго, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Він пояснив, що Авдіївка – укріплений промисловий район, де ще з 2014 року велися бої, будувалися інженерні загородження, окупанти розраховували, що у майбутньому цей укріпрайон вони зможуть використати для себе. Таку думку він висловив в ефірі інформаційного телемарафону .

"Ну і звичайно, що ті сили та засоби, які вони накопичували, які закинули вперше в бій, не виправдали себе, отже, командування (РФ, - ред.), відповідальне на цьому напрямі, звичайно, не може доповісти Путіну про поразки, тому вони як кидали, так і будуть кидати сили. Там, напевно, так схоже, що гра триватиме довго, на жаль, але так виглядає, що ворог пробуватиме там наступати", - каже представник ЗСУ.

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Водночас він упевнений у тому, що діями в районі Авдіївки, а також на Куп'янському напрямку ворог має одну мету - прорвати лінію оборони ЗСУ.

"Перше та основне, що Путін поставив їм завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Крім того, ті сили та засоби, які вони накопичили на Авдіївському напрямку, їхній розрахунок був на те, що вони обійдуть Авдіївку з флангів, візьмуть в оточення , захоплять та покажуть хоч невелику, але "перемогу для Путіна", - додав Тимочко.

Бої за Авдіївку

Раніше у ЗСУ пояснили важливість утримувати Авдіївку . Окупанти не зважають на зменшення своїх людських і технічних ресурсів, підкреслив Петро Черник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти перегрупувалися і знову пішли у наступ на Авдіївку . Російські окупанти 20 жовтня відновили наступ у районі Авдіївки та трохи просунулися вперед. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Раніше начальник Барабаш повідомив, що російські окупанти відновили спроби оточити місто Авдіївка на Донеччині. Загарбники збільшили кількість обстрілів по місту та громадам поряд.

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