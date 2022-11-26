На Запоріжжі підірвали склади армії РФ: окупантів знищили разом з технікою

Підтверджено втрати противника за 24 листопада на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
Стали відомі подробиці втрат противника за 24 листопада на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу, опублікованому в Facebook.
У Генштабі підкреслили, що підтверджені втрати противника за 24 листопада на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
Як уточнюється в повідомленні, в Мелітополі знищено склад боєприпасів окупантів, близько 50 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
"Два склади були знищені у Василівському районі. Тут до 130 окупантів поранено, також знищено 7 одиниць військової техніки різного типу. Число ліквідованого особового складу ворога уточнюється", - додали в Генштабі.
Ситуація на Запоріжжі
Раніше повідомлялося про те, що Росія відвела свої війська з тимчасово окупованого села Кам'янка в Запорізькій області.
Повідомляється, що російські окупанти згорнули свої блокпости і комендатуру в Кам'янці.
Також У Генштабі стверджують, що в окупантів низький рівень морально-психологічного стану.
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