На Запоріжжі підірвали склади армії РФ: окупантів знищили разом з технікою

На півдні ЗСУ знищили військові склади РФ / Фото УНІАН

Стали відомі подробиці втрат противника за 24 листопада на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу, опублікованому в Facebook.

У Генштабі підкреслили, що підтверджені втрати противника за 24 листопада на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Як уточнюється в повідомленні, в Мелітополі знищено склад боєприпасів окупантів, близько 50 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Два склади були знищені у Василівському районі. Тут до 130 окупантів поранено, також знищено 7 одиниць військової техніки різного типу. Число ліквідованого особового складу ворога уточнюється", - додали в Генштабі.

Ситуація на Запоріжжі

Раніше повідомлялося про те, що Росія відвела свої війська з тимчасово окупованого села Кам'янка в Запорізькій області.

Повідомляється, що російські окупанти згорнули свої блокпости і комендатуру в Кам'янці.

Також У Генштабі стверджують, що в окупантів низький рівень морально-психологічного стану.

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