Контрнаступ на Запоріжжя: окупанти вивели війська з Кам'янки - Генштаб

Російські військові вивели війська з Кам'янки / Колаж фото Міноборони РФ, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Росія відвела свої війська з тимчасово окупованого села Кам'янка в Запорізькій області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Повідомляється, що російські окупанти згорнули свої блокпости і комендатуру в Кам'янці.

Також У Генштабі стверджують, що в окупантів низький рівень морально-психологічного стану.

"Це наслідки незадовільних умов утримання, поганої екіпіровки, постійної затримки і неповних виплат грошового забезпечення, а також зневажливого ставлення військового керівництва до підлеглих", - йдеться в повідомленні.

Бої на Донбасі

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що переломним моментом у війні стане падіння військ РФ у Донецьку чи Луганську. На думку чиновника, ситуація повністю деморалізує Росію, і тоді настане завершальний етап війни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ, за наявності можливостей, могли б зайняти окупований Донецьк.

За словами Жданова, Росія сконцентрувала свої гарнізони, в основному, навколо Донецька. Однак у самому місті військ немає.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

Згодом він розповів, що окупанти женуть в атаки два штрафних батальйони з людей, які вже були засуджені в ході цієї війни.

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