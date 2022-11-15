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На Запоріжжі в авто підірвали відомого колаборанта Зубарєва

15 листопада 2022, 09:19

Він ще у 2014 році активно просував ідею "руської весни", а цього року сприяв окупантам у захопленні Запорізької області.

Коллаборант Максим Зубарев, взрыв
На Запоріжжі в авто підірвали колаборанта Максима Зубарєва / Facebook Зубарєв, УНІАН

У смт. Якимівка на тимчасово окупованій частині Запорізької області був ліквідований колаборант Максим Зубарєв. Він загинув після встановлення у його автомобіль невідомого вибухового пристрою.

Про це повідомляється у публікації на сторінці самого колаборанта у соціальних мережах. При цьому автори поста одразу звинуватили у вибуху "українських нацистів".

"Сьогодні (14 листопада – ред.) у результаті терористичного акту українських нацистів в Якимівському районі загинув голова військово-цивільної адміністрації селища Якимівка Зубарєв Максим Юрійович", – написали на сторінці ліквідованого гауляйтера інші колаборанти.

Зубарев
скрін

У місцевому пабліку "Запорізька Січ" повідомили, що в авто Зубарєва вибухнув невстановлений вибуховий пристрій

"У Кобзона аншлаг. Сьогодні ввечері в Якимівському районі підірвали автомобіль із колаборантом максимом зубарєвим. Смерть зрадника підтвердили його сторінці", – йдеться у повідомленні.

Ліквідований колаборант до повномасштабної війни був членом місцевої організації компартії в Мелітополі Запорізької області.

У 2014 році він активно просував ідею "руської весни" у Мелітополі, у цьому йому допомагала інша учасниця антимайдану Катерина Уманець. Проте тоді він за це не поніс ніякого покарання. А вже у 2022 році сприяв окупації частини Запорізької області російськими військами і допомагав влаштовувати репресії щодо місцевих мешканців.

У травні 2015 року ледь не потрапив за ґрати через вимагання хабаря у колишнього мера Мелітополя Сергія Мінька за відкликання проєкту рішення про відставку Мінька, яке подав Зубарєв. Тоді суд визнав хабарника винним і засудив до 3 років в’язниці, проте Зубарєву вдалося виграти апеляцію.

Раніше повідомлялося, що вранці в п'ятницю, 11 листопада, в Мелітополі стався вибух у будинку, де жив колаборант – так званий начальник Департаменту культури і спорту Андрій Бойко. Окупанти підтвердили, що Бойко контужений.

Нагадаємо, 9 листопада загинув скандальний колаборант Кирило Стремоусов. Відомо, що він потрапив у смертельне ДТП. Раніше Главред розповідав, що відомо про загиблого колаборанта Стремоусова.

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війна в Україні Запорізька область вторгнення Росії
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