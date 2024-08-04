Санжари 2.0: у Ковелі натовп людей намагався прорватися до ТЦК, подробиці

Конфлікт спровокували російські спецслужби, впевнені в ТЦК.

https://glavred.net/ukraine/sanzhary-2-0-v-kovele-tolpa-lyudey-pytalas-prorvatsya-v-tck-podrobnosti-10585649.html Посилання скопійоване

Мобілізація в Україні - ТЦК намагалися взяти "штурмом" / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, пресслужба Волинського обласного ТЦК

У Ковелі натовп людей намагався прорватися в будівлю ТЦК після затримання трьох чоловіків. Усе це сталося на тлі "накачування" місцевого населення повідомленнями від російських ботів.

"Мітинг" відбувся в суботу, 3 серпня, пізно ввечері. У ТЦК пояснили, що затримували не вони, а поліція - щоб встановити дані чоловіків, які не мали з собою військово-облікових документів.

Читайте на Главреді: Побиття військових і підпали бусів. Чому Росія влаштувала полювання на ТЦК

відео дня

У ТЦК також нагадали, що всі чоловіки віком 18-60 років, згідно із законом, на період воєнного стану зобов'язані показувати ВОД на вимогу правоохоронців.

У пресслужбі Волинського обласного ТЦК наголосили, що до бунту місцевих закликали російські боти, активність яких у соцмережах помітили трохи раніше.

ТЦК у Ковелі намагалися штурмувати - дивіться відео:

"Проаналізовані факти та обставини того, що трапилося в м. Ковель 3 серпня 2024 року, свідчать, що конфлікт підтримувався і спрямовувався в "необхідному руслі" російськими спецслужбами через відповідні "інформаційні системи". На це вказують такі методи їхньої роботи - емоційні гойдалки, маніпуляції свідомістю громадян, підбурювання до непокори тощо", - ідеться в повідомленні.

Країну-агресорку Росію звинуватили у дискредитації ЗСУ та спробах зриву мобілізації.

Як російські боти підігрівали настрої місцевих / Фото: facebook.com/volynarmy

Нові Санжари. Що відомо про протести у місті в 2020-му? У лютому 2020 року, в часи коронавірусу, містами України прокотилася хвиля протестів проти розміщення у лікарнях прибулих з Китаю на період їхнього карантину. Найбільші протести сталися у Нових Санжарах Тернопільської області, коли було ухвалено рішення розмістити українців з Китаю у місцевому медзакладі. Люди палили шини, кидали каміння у машини з прибулими українцями. Пізніше зʼясувалося, що у жодного з евакуйованих не виявили коронавірус. texty.org.ua фіксували вплив російських спецслужб на підігрів відповідних настроїв серед місцевого населення. Зокрема, підозрювали роботу провокаторів у натовпах.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як писав Главред, Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

Станом на середину липня свої облікові дані в Україні оновили вже 4,6 млн військовозобов'язаних, призовників і резервістів, що значно перевищує потреби війська на даний момент.

При цьому, згідно з травневим соцопитуванням, лише 34% респондентів "скоріше або повністю" підтримують закон про мобілізацію. 20% українців скоріше не погодилися, а 32% зовсім не погодилися (і ще 14% не відповіли на запитання).

Закон про мобілізацію - основні положення / Інфографіка: Главред

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред