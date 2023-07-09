Пропагандистка Захарова видала абсурдну заяву про ЗАЕС та звинуватила Україну

Захарова звинувачує, що Україна нібито приступила "до плану власного порятунку".

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Захарова звинувачує Україну у теракті на ЗАЕС / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

У Міністерстві закордонних справ країни-агресорки Росії заявили, що Україна "готується" завдати шкоду окупованій загарбниками Запорізькій АЕС.

За її звинуваченнями, Україна нібито приступила "до плану власного порятунку" - планомірного завдання збитків Запорізької АЕС", передає телеграм-канал BILD на русском.

"Саміт НАТО мав би присвятити саме цій темі основну увагу. Адже в зоні прямої поразки виявиться переважна більшість членів Альянсу", - таке заявила прессекретар МЗС Росії Марія Захарова.

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Абсурдні заяви Захарової

Нагадаємо, що Захарова в паніці влаштувала істерику через касетні боєприпаси. В Росії влаштували істерику через передачу Україні касетних боєприпасів. Прессекретар МЗС РФ Марія Захарова назвала це "антиросійським курсом США".

Захарова в істериці накинулася на Захід. Захарова звинуватила США в нібито утиску "корінних інтересів" Росії. Вона намагається переконати, що Америка "підвищує ставки у протистоянні з Росією".

Захарова відреагувала на розмову Зеленського із Сі Цзіньпіном. У російському МЗС похвалили Китай за "готовність докладати зусиль для налагодження переговорного процесу".

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