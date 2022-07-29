"Можемо піти не "у лоб": Жданов розповів, як ЗСУ будуть деокупувати Донецьку та Луганську області

Олег Жданов розповів, як ЗСУ деокупуватимуть Донбас / Фото УНІАН

Луганську область звільнятимуть під час військової контрнаступальної операції на сході України. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що жодних особливостей при деокупації цієї території не буде.

За його словами, головне завдання в тому, щоб пройти лінію оборони. Саме на цій лінії побудовані міцні укріплення російських військ.

"Цілком можливо, що можемо піти не "у лоб" на цю лінію оборони, а за іншими напрямками, з півдня або півночі. Але в будь-якому випадку, якихось особливостей (звільнення, – ред.) Луганської або Донецької області я не бачу", - розповів Жданов на своєму Youtube-каналі.

Він додав, що особливість може бути лише в угрупованні російських військ, її здатності, бажанні й можливості оборонятися на тому чи іншому напрямку.

"І особливість полягатиме в тому, наскільки масштабною буде контрнаступальна операція ЗСУ: або це буде контрнаступ на декількох напрямках, або по черзі – спочатку на одному напрямку, потім - на іншому. Тому Луганщина буде звільнена так само, як і інші окуповані області", – резюмував експерт.

Ситуація на Донбасі - що відбувається зараз

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай 24 червня зробив заяву про те, що, українські військові отримали наказ відходити від своїх позицій у Сєвєродонецьку.

3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ ухвалили рішення вийти з міста. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено залишити місто. Лисичанськ був останнім великим населеним пунктом Луганщини, який перебував під контролем України.

Зараз, за даними Інституту вивчення війни, російські окупаційні війська в Донецькій області, ймовірно, намагаються отримати вигоду з недавніх незначних успіхів на південний схід від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі. Також російські підрозділи намагалися домогтися успіхів навколо Сіверська, але поки безрезультатно. Експерти ISW вважають малоймовірним захоплення Бахмута попри недавні просування в напрямку міста.

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