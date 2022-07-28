ЗСУ вигнали окупантів з 23 населених пунктів на Харківщині - голова ОВА

У Харківській області вже звільнили від окупантів 23 населених пункти / Фото УНІАН

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов заявив, що з початку травня захисники України звільнили вже 23 населених пункти на Харківщині.

За його словами, російським окупантам доводиться зосереджувати зусилля на обороні, а не на наступальних діях.

"З травня звільнили 23 населених пункти. На більшості ділянок фронту в Харківській області ЗСУ змусили ворога сконцентруватися на обороні, а не на захопленні нових територій. Поки бойові дії тривають, у наших захисників є певні успіхи", - сказав Синєгубов в інтерв'ю Інтерфаксу.

При цьому він спростував думку про те, що військам РФ вдалося легко захопити 30% Харківщини. Глава ОВА звернув увагу, що лише по місту Ізюм окупанти завдали 476 ракетних ударів - це більше, ніж по будь-якому іншому населеному пункту України, включаючи Маріуполь.

читайте такожРосія може спробувати анексувати захоплену частину Харківської області - ISW"Сьогодні на Ізюмському напрямку теж тривають запеклі бої, ворог там щодня зазнає дуже великих втрат. На цьому напрямку інтенсивність бойових дій одна з найвищих в Україні. Тож, за захоплення частини Харківщини ворог заплатив дуже високу ціну і продовжує її платити щодня", – сказав Синєгубов.

Він запевнив, що відтоді, як українські захисники відтіснили ворога від околиць Харкова і вийшли до державного кордону на півночі області, окупанти не захопили жодного метра землі.

Глава Харківської ОВА додав, що не всю інформацію про успіхи української армії можна розголошувати в режимі реального часу.

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Як повідомляв Главред, 19 липня військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що росіянам вдалося вийти на відстань, яка дозволяє обстрілювати житлові квартали Харкова з артилерії. Бої тривають, й захисники України роблять все можливе, щоби не дати російським окупантам можливості просуватися далі. Він зазначив, що хоча окупантам і вдалося підійти так близько, але просування російських військ зупинено. У загарбників зараз немає можливості вийти в передмістя Харкова.

Тим часом у Харківській області так званого окупаційного "голову" селища Шевченкове Андрія Стрижка побили невідомі. Тепер гауляйтер в лікарні.

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