На Півдні ЗСУ завдали п'ять авіаударів по ворогу: знищено два склади боєприпасів і вогневу точку

Повітряні сили ЗСУ вдарили по окупантах з неба / Фото facebook.com/kpszsu

Авіація Збройних сил України завдала п'ять ударів по скупченню російської військової техніки, а також по командних та опорних пунктах ворожих підрозділів на Півдні України.

Як повідомили в Оперативному командуванні Південь, зафіксовані втрати противника за добу склали: 24 окупанти, 2 танки та 5 інших броньованих машин. Знищено два ворожих польових склади боєприпасів і вогневу точку.

Повідомляється також, що путінські солдати збільшили щільність обстрілів майже в 1,5 раза на південному напрямку. При цьому вони не створюють нових ударних угруповань і намагаються виснажити українські війська ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами.

По південному Криворіжжю ворог вдарив реактивними системами залпового вогню, пошкодивши приватні будинки, соціальну інфраструктуру. Втрат серед місцевого населення немає.

"На тимчасово окупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей російські військові викрадають родичів українських військових, зокрема і дітей. Особисті дані знаходять в захоплених адмінбудівлях або за допомогою колаборантів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, Росія побоюється нищівних ударів по своїй авіації з боку ЗСУ, тому її бойові літаки вже понад два місяців не залітають в райони, які контролює Київ. Авіація ворога тепер діє дистанційно.

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