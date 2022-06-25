Знищені 8 БМП і склад боєприпасів: українська авіація влучно "відпрацювала" по окупантах

Українська авіація влучно "відпрацювала" по окупантах/ Reuters, Армия Информ

Українські Повітряні сили у п’ятницю, 24 червня, завдали кількох авіаударів по окупантах на Ізюмському напрямку в Харківській області. На завдання вилітали штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м.

У результаті вдалої атаки були знищені вісім бойових машин піхоти і жива сила ворога. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Також на півдні українська авіація знищила черговий склад боєприпасів російських загарбників.

У той же час протиповітряна оборона ДШВ назавжди приземлила ще один російський штурмовик Су-25.

Зазначається, що активність ворожої авіації поблизу українських кордонів не знижувалась. При цьому окупанти застосовують бойову авіацію переважно дистанційно – вони не входять у зону, де їх може збити українська протиповітряна оборона.

Окупанти продовжують здійснювати ракетні обстріли по Україні, використовуючи ракети різного класу – повітряного, морського і наземного базування.

Також загарбники ведуть повітряну розвідку з допомогою безпілотників як по лінії фронту, так і всередині України. У ДШВ ЗСУ зазначають, що ворог, очевидно, вивчає готовність українької оборони, вразливі місця критичних об’єктів інфраструктури, логістику і маршрути постачання західного озброєння.

Нагадаємо, рано вранці в суботу, 25 червня, російські загарбники нанесли масовий удар ракетами по Україні. Літаки РФ випустили щонайменше два десятки ракет для обстрілу України. Вибухи пролунали у Київській, Чернігівській, Житомирській та Миколаївській областях.

Повідомлялося, що окупанти масово вдарили ракетами по військових об'єктах біля Житомира. Літаки підлетіли з боку Білорусі і випустили 24 ракети.

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