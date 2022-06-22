Авіація РФ вторглася в повітряний простір Естонії: імітує ракетні удари по країні

Авіація РФ вторглася в повітряний простір Естонії / скріншот

Росія вперше порушила повітряний простір Естонії за допомогою вертольота, зробивши провокацію.

Інцидент тривав близько двох хвилин, а сталося це напередодні саміту НАТО, пише Sky News.

Відзначається, що крім провокації перед великим самітом НАТО, російські військові також проводять навчання біля естонського кордону, імітуючи щоденні ракетні удари по країні.

"Ніколи не було так серйозно, як зараз. Це реальне життя. Вони фактично імітують ракетні удари по території НАТО і дають нам знати, що вони це роблять", - сказав держслужбовець Міноборони Салм.

читайте такожРФ влаштовує провокації над Чорним і Балтійським морем: НАТО перехоплює літаки агресораЗазначимо, що раніше в Держдумі РФ заявили, що Москва може відкликати визнання незалежності низки країн, що утворилися на пострадянському просторі. Йдеться в першу чергу про Латвію, Естонію та Україну.

Також повідомлялося, що міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що війна Росії проти Української держави повинна якомога швидше завершитися перемогою Збройних сил України. Зараз західні лідери впевнені в перемозі ЗСУ над армією РФ.

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