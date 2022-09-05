На півдні ЗСУ потужно вдарили по ворогу: 'прильоти' по БК і місцях базування окупантів

Зафіксовано попадання по скупченню техніки РФ в районі Нової Каховки, розповів Владислав Назаров.
На Південному напрямку внаслідок ударів Збройних сил України були влучення по місцях базування та скупченнях окупантів.
Про це повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров у Telegram-каналі.
При цьому він уточнив, що дані по Херсонському напрямку відомі станом на 19:00.
"Потрапляння в базування русні в Херсонському районі. Попадання по скупченню техніки в районі Нової Каховки і в базування в районі Раденськ-Великі Копані на лівому березі Дніпра. У Снігурівці потрапляння в БК", - додав Назаров.
Нагадаємо, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.
Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.
Бійці бригади імені Івана Богуна опублікували відповідне фото зі звільненого Високопілля.
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