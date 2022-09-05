На півдні ЗСУ потужно вдарили по ворогу: 'прильоти' по БК і місцях базування окупантів

На півдні ЗСУ знищили військові склади РФ / Фото УНІАН

На Південному напрямку внаслідок ударів Збройних сил України були влучення по місцях базування та скупченнях окупантів.

Про це повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров у Telegram-каналі.

При цьому він уточнив, що дані по Херсонському напрямку відомі станом на 19:00.

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"Потрапляння в базування русні в Херсонському районі. Попадання по скупченню техніки в районі Нової Каховки і в базування в районі Раденськ-Великі Копані на лівому березі Дніпра. У Снігурівці потрапляння в БК", - додав Назаров.

Нагадаємо, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.

Бійці бригади імені Івана Богуна опублікували відповідне фото зі звільненого Високопілля.

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