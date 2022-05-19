На Волині хлопчик молився, щоб від хвороби Путіна ніхто не підібрав ліків: Мережу підкорило відео

Хлопчик молився, щоб від хвороби Путіна ніхто не підібрав ліків скріншот з відео / ua.depositphotos.com

Користувачів українського сегменту мережі зворушив відеоролик, на якому хлопчик з Луцька молиться про те, щоб від хвороб, від яких страждає російський диктатор Володимир Путін, ніколи не знайшлося ліків. Відповідні кадри з'явилися на сторінці місцевого видання "12 канал" в Facebook

Хлопчик - як пишуть журналісти, йому 11 років ‒ одинадцяти в церкві "будинок Євангелія" під час служби просив у Господа, щоб від захворювання, які діагностували у Путіна, медики і фармацевти не зуміли придумати ліків.

"Боже, зупини плани Путіна, і якщо у нього хвороба, зроби, щоб люди не придумали від неї якихось ліків, які б могли призупинити її ненадовго. Будь з нами! Амінь", - сказав хлопчик.

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Нагадаємо, раніше мольфарка Олена Стеценко заявила, що проти Володимира Путіна об'єдналися абсолютно всі українські маги-біоенергети, екстрасенси, чорні відуни і мольфари, які постійно підтримують зв'язок.

"Не тільки мольфари об'єдналися, а об'єдналися абсолютно всі – біоенергети, екстрасенси, чорні відуни, всі об'єдналися. Ми всі маємо зв'язок між собою, час і почасти молимося за Україну. У нас дві години один екстрасенс молиться, дві години-другий. Тобто проводять обряди і всілякі заходи для того, щоб швидше закінчилася ця неправомірна війна", – сказала Стеценко.

Проти президента РФ, каже мольфарка, здійснюють спеціальні обряди і читають молитви.

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