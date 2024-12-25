В Україні - екстрені відключення світла через ракетну атаку РФ: графіки не працюють

Коли Україна повернеться до планових відключень світла, поки що не повідомляють.

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В Україні обмежили енергоспоживання через ворожий обстріл / Фото Главред

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РФ знову масовано атакує енергетику

В Україні запроваджено екстрені відключення світла

Уранці в середу, 25 грудня, через масовану ракетну атаку Росії на території України запроваджено заходи обмеження споживання електроенергії.

Графіки відключення світла не працюють.

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"У зв'язку з масштабною ракетною атакою - застосовано заходи обмеження споживання", - йдеться в повідомленні Укренерго в Telegram.

"Графіки застосування відключень у вашому регіоні дізнайтеся на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго", - йдеться в повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко написав у Facebook, що ворог знову масовано атакує енергетику України.

За його словами, оператор системи передачі вживає необхідних заходів для обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

"Щойно вирішуватиметься безпекова ситуація, енергетики уточнюватимуть завдані пошкодження. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", - написав Галущенко.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред ​

На Різдво РФ б'є ракетами по Україні

Як повідомляв Главред, у ніч на Різдво українські сили протиповітряної оборони протистояли черговій атаці російських дронів-камікадзе типу "Shahed". Тривогу було оголошено в багатьох областях.

Крім того, в ніч на 25 грудня російські окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. О 5:25 було зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" із Чорного моря. На всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу.

Уранці на Різдво в Харкові пролунала серія вибухів, місто атакують балістикою. Постраждали люди.

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