Російська бомба вбила за кілька метрів від дому: на Сумщині загинув 15-річний підліток

Дитина їздила у магазин за продуктами для багатодітної сім’ї. Але на зворотному шляху хлопчика застав обстріл.

На Сумщині ворожа бомба вбила 15-річного підлітка Богдана Дордика/ Facebook Ольга Лапченко

На Сумщині російська бомба забрала життя 15-річного підлітка Богдана Дордика. Хлопець був із багатодітної сім’ї. У день загибелі він відправився у магазин за продуктами, але доїхати назад уже не встиг – на зворотному шляху потрапив під обстріл окупантів.

Підліток з міста Білопілля загинув буквально за декілька метрів від свого будинку. Історію хлопчика розповів "Обозреватель".

Поїхав у магазин, повернутися не встиг

У день загибелі, 30 листопада, хлопчик поїхав у магазин, щоб купити продукти для сім’ї. Світло того ранку дали всього на дві години – з 8 до 10 години, згадує мама Богдана Ольга Лапченко.

"Я збиралася їхати, якраз дали світло з 8 до 10 години ранку. Попросила Богдана з'їздити до супермаркету за продуктами. Кажу: "Богдане, поки є світло і не бахає, то поїдь у магазин". Я поїхала, а він трохи пізніше на велосипеді вирушив по закупи", – розповідає мама загиблого хлопчика.

О 08:50 підліток зателефонував мамі і повідомив, що він вийшов з магазину, проте на вулиці уже чути звуки обстрілу. Вона попросила його заховатися у розташованій неподалік пожежній частині, але він відмовився і сказав, що поїде додому.

Хлопець не боявся обстрілів, розповідає мама. Під час них він не хотів спускатися до підвалу, а стояв у дверях. Таку поведінку пояснював тим, що не хоче опинитися під завалам, а якщо потрапить під ворожі снаряди, то його принаймні швидше знайдуть.

Загиблий підліток Богдан Дордик/ Facebook Ольга Лапченко

"Молодший син сказав, що Богдан лежить мертвий"

За десять хвилин після дзвінка сина Ольга набрала його ще раз, але відповіді уже не було. Кілька наступних дзвінків теж залишилися без відповіді. Тоді вона зателефонувала своїй подрузі, до якої любив заходити Богдан, щоб погратися з собаками – але й тут не було відповіді.

"А незабаром зателефонував молодший син і сказав, що Богдан лежить недалеко від будинку мертвий", – розповідає жінка.

Ольга швидко кинулася додому і по дорозі набрала швидку. Вона сподівалася, що Богдан лише поранений. Проте потім лікарі пояснили, що у нього не було шансів вижити.

Спочатку війна відібрала чоловіка, тепер сина

Богдан не хотів їхати з України. Коли матір запропонувала це сину, він сказав, що залишиться у рідному місті.

Хлопчик навчався у 9-му класі і дуже любив коней, мріяв, що колись у нього буде власний кінь. У своїй великій сім’ї він був головним помічником. Коли мама надовго їхала на роботу, він залишався за старшого, доглядав за молодшими братами і сестрою, якій всього 4 рочки.

Загиблий підліток Богдан Дордик/ Facebook Ольга Лапченко

Ольга розповіла, що війна уже відібрала у неї чоловіка – під час одного з обстрілів з боку окупантів у нього не витримало серце, а тепер втратила ще й сина.

"Моє горе залишиться тепер зі мною на все життя. Сина мені ніхто не поверне, навіть якщо війна закінчиться завтра", – каже жінка.

Раніше повідомлялося, що у жорстоких боях з російськими окупантами загинув молодий десантник і спортсмен з Рівненської області – Андрій Каранюк (вихованець місцевого футбольного клубу "Верес").

Нагадаємо, український актор, комік і телеведучий Ярослав Гаркавко загинув, захищаючи Батьківщину в складі ЗСУ від російських загарбників. Герою за два тижні виповнилося б 27 років.

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