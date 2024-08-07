На випадок перемоги Трампа: Зеленський з командою шукають союзників - Politico

Politico пише, що ніхто не знає точно, що може зробити Трамп у випадку, якщо переможе на виборах.

https://glavred.net/ukraine/na-sluchay-pobedy-trampa-zelenskiy-s-komandoy-ishchut-soyuznikov-politico-10586396.html Посилання скопійоване

Зеленський шукає союзників на випадок перемоги Трампа / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот з відео

Український президент Володимир Зеленський та його команда працюють над тим, аби заручитися підтримкою трьох людей, які є близькими до кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Про це пише Politico.

Видання зазначає, що Зеленський та його оточення "бачать союзників України в орбіті Трампа". Йдеться про колишнього главу Ради національної безпеки Роберта О'Браєна, держсекретаря Майка Помпео, а також сенатора від штату Арканзас Тома Коттона.

"Всі троє згадуються у дискусіях щодо посад у сфері національної безпеки в другій адміністрації Трампа", - додають в Politico. відео дня

Також повідомляється, що Майк Помпео став другим автором статті Девіда Урбана у газеті The Wall Street Journal, в якій викладено амбітний план підтримки України, що включає членство в НАТО. Такий план сподобався б навіть неоконсерваторам.

Politico пише, що ніхто не знає точно, що може зробити Трамп у випадку, якщо переможе на виборах.

"Константами його десятиліття на світовій арені є: непередбачуваність, транзакційний, а не принциповий підхід до міжнародних справ і схильність до персоналізації політики", – ідеться у матеріалі.

У виданні також наголошують, що перемога республіканця не обов'язково означатиме те, що Україна "приречена", а російський диктатор Володимир Путін "врятований".

Що таке Politico? Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Вибори в США - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, кандидатка у президенти США Камала Гарріс обійшла свого опонента на виборах США Дональда Трампа за рівнем підтримки населення. Представниця від демократів випередила експрезидента на 1%.

Раніше, директор з комунікацій кампанії Камали Гарріс Майкл Тайлер заявив, що вона не погодиться на пропозицію кандидата у президенти Дональда Трампа щодо дебатів на каналі Fox News. В команді Гарріс заявляють, що Дональд Трамп тікає наляканий і сподівається, що Fox News "врятує його" від дебатів, про які він напередодні домовився з ABC News.

В свою чергу, кандидат у президенти США Дональд Трамп поглузував над Камалою Гарріс після її відмови від дебатів на телеканалі Fox News. Він заявив, що у демократки нібито "низький IQ" і що їй бракує "розумових здібностей" для дебатів із ним, а також назвав її "тупою".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред