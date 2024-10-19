На рахунку – сотні окупантів: на фронті загинув легендарний оператор дронів ЗСУ

Віктор Стельмах пішов захищати країну з перших днів великої війни, розповіли у 68-ій бригаді.

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Віктор Стельмах загинув на фронті / Колаж: Главред, фото: Facebook/onistrataa, скріншот

На фронті, захищаючи Україну, загинув молодший сержант ЗСУ Віктор Стельмах із позивним "Саба", 1995 року народження.

Він стояв біля витоків створення підрозділу "Шершні Довбуша", повідомила 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша.

"Він пішов захищати країну з перших днів великої війни. Спочатку в піхоті, згодом почав літати на дронах. Стояв біля витоків створення підрозділу "Шершні Довбуша". Став найкращим у своїй справі, навчав інших", - ідеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що Стельмах звільнився з війська, але довго не зміг без своїх і повернувся. Він загинув, виконуючи завдання 18 жовтня.

"Вважав, що повинен боротися з несправедливістю і жорстокістю, яку Росія принесла на нашу землю. Знищив не одну сотню окупантів. А вчора його не стало..." - додали в бригаді.

Своєю чергою командир роти ударних БпЛА Андрій Оністрат зазначив, що Стельмах навчив величезну кількість пілотів, мав справжню жагу до війни та особисто знищив понад 500 російських окупантів.

FPV-дрон - що це таке FPV-дрон — вид безпілотних літальних апаратів, керування якими здійснюється за допомогою FPV-пілотування. У військовому сенсі під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-квадрокоптери, перетворені на дрони-камікадзе або дрони-бомбардувальники, шляхом встановлення бойової частини чи пристрою для скидання боєприпасів, пише Вікіпедія. Однією з ключових переваг таких безпілотників над іншими засобами є те, що дрон вартістю від кількох сотень до кількох тисяч доларів може ефективно знищити техніку вартістю мільйони доларів (танк, артилерія, РЕБ, ЗРК) або офіцерів у ближньому тилу. Масова поява FPV-дронів на фронті російсько-української війни здійснила прорив у військовій справі. Міноборони України та багато дослідників називають їх революційним засобом ведення бою та порівнюють їхнє застосування зі снайперською зброєю. Революційність пояснюється тим, що до їхньої появи можливості завдання високоточних ударів були прерогативою дорогих і складних систем, застосовуваних точково, а FPV-дрони є надзвичайно дешевими масовими виробами. І Україна, і Росія налагодили масове виробництво власних FPV-дронів на своїй території. Крім того, обидві країни активно закуповують подібні дрони. У серпні 2023 року стало відомо, що в Україні такі БПЛА виготовляють щонайменше три державні заводи. У січні 2024 року Житомирська міська рада запустила платформу "Житомирський дрон", яка має на меті навчити громадян збирати FPV-дрони. Платформа дозволяє пройти онлайн-навчання, обрати вид дрона та передати його на випробування. Там само можна надіслати пожертву на гроші або стати постачальником запчастин.

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